Despliega Tlaquepaque 32 pipas; coloca 60 cisternas ante tandeos del SIAPA

Ante la falta de agua por los tandeos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha un operativo de abastecimiento gratuito con 32 pipas y la instalación de 60 cisternas en colonias afectadas.

La estrategia, anunciada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, contempla recorridos domiciliarios para atender las solicitudes ciudadanas y distribuir agua a las familias que enfrentan problemas de suministro.

Durante la primera jornada, personal de las áreas de Agua Potable, Parques y Jardines, y Protección Civil y Bomberos acudió a colonias como Alfredo Barba, Jardines del Tapatío, Prados de Tlaquepaque, El Órgano, El Tapatío y El Álamo. En la colonia Alfredo Barba, Maximino Baltazar Corona señaló que lleva 12 días sin agua y que las fallas en el servicio son recurrentes.

“Nos ayuda mucho, porque no tenemos agua y nos están brindando el apoyo”, expresó sobre la entrega mediante pipas.

Apoya Tlaquepaque con pipas ante tandeos (Gobierno Tlaquepaque)

Por su parte, Beatriz Plasencia, también vecina de esa colonia, denunció que el agua llega en ocasiones sucia y con una coloración oscura, situación que la llevó a instalar filtros en su aljibe y tinaco.

La habitante consideró que el suministro municipal representa un alivio ante el costo del servicio particular, por el que algunos proveedores cobran hasta dos mil pesos.

“Está bien, porque ahorita nos está ayudando a que no paguemos tanto”, comentó. De acuerdo con el Gobierno municipal, cada vivienda atendida recibe un promedio de 200 litros de agua. Las pipas tienen una capacidad de 10 mil litros y pueden abastecer hasta 50 hogares por viaje.

Las 60 cisternas se distribuyeron en puntos estratégicos de colonias como Nueva Santa María, Buenos Aires, Francisco I. Madero, Guayabitos, Fovissste Miravalle, Centro, El Álamo, Colonial Tlaquepaque, Súper Manzana, Infonavit Revolución, Canal 58 y Jardines del Tapatío, entre otras.

Las solicitudes de abastecimiento se reciben a través de TlaqueChat, en el WhatsApp 33 28 04 81 71. El servicio se extiende a la persona que realiza el reporte y a vecinos de la misma cuadra o colonia que se registren con el personal operativo.

El municipio informó que mantendrá el operativo durante el periodo de afectaciones relacionado con los tandeos del SIAPA, aunque no precisó una fecha para concluir la distribución de agua.