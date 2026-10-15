Reportan vecinos falta de agua en colonias del AMG antes del inicio de los tandeos

Habitantes de distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) reportan falta de agua desde el pasado sábado, varios días antes del inicio oficial del esquema de tandeos anunciado por el Gobierno de Jalisco y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), situación que ha generado inconformidad entre quienes aseguran que tampoco estaban contemplados en los primeros cortes programados.

Entre las colonias señaladas por vecinos se encuentran Bugambilias Country y Las Águilas, en Zapopan, así como Oblatos, Blanco y Cuéllar y Valle del Álamo, en Guadalajara, cuyos habitantes reportan que, hasta este jueves 15 de octubre, no habían recuperado el suministro.

La falta de agua ocurre en medio de la implementación de un programa de tandeos dividido en siete zonas para el AMG, con el que las autoridades buscan compensar la disminución de aproximadamente 30 por ciento en la presión del sistema, derivada del cierre de las compuertas de la presa de Las Pintas ante los problemas de calidad del agua.

De acuerdo con el esquema anunciado, los cortes comenzaron este jueves en las zonas 2 y 4. Sin embargo, los reportes ciudadanos evidencian que algunas colonias ya enfrentaban interrupciones del servicio desde días anteriores, cuando todavía no iniciaba oficialmente el calendario de tandeos.

La medida fue anunciada luego de las denuncias de usuarios que aseguraron haber recibido agua con coloración negra o café, sedimentos, larvas y malos olores descritos como similares a los de drenaje, huevo podrido o metal.

Ante este panorama, los tandeos buscan administrar el suministro disponible mientras se atiende la problemática relacionada con la calidad del agua. No obstante, para los habitantes que ya acumulan varios días sin servicio, la medida representa una preocupación adicional, pues enfrentan interrupciones que, según sus testimonios, comenzaron antes de los cortes programados.

Mientras tanto, vecinos de distintos puntos de Guadalajara y Zapopan continúan a la espera de que el agua vuelva a sus hogares, en medio de la incertidumbre sobre la duración de los cortes y las condiciones en que se reanudará el abastecimiento.