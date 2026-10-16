Alista Guadalajara apoyos para familias ante rotación de agua

Ante la implementación del Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia del SIAPA, el Gobierno de Guadalajara reforzará la atención a las familias de las colonias incluidas en el esquema, con el despliegue de hasta 77 pipas y cisternas, así como la ampliación de los apoyos para mejorar la calidad del agua en los hogares.

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, informó que trabajará en coordinación con el Gobierno de Jalisco para atender las necesidades de las y los tapatíos durante los ajustes en el suministro y reducir las afectaciones que puedan presentarse.

“Quiero que tengan algo muy claro: así como lo hemos estado haciendo, vamos a acompañarte a ti y tus seres queridos de manera permanente”, expresó.

La alcaldesa explicó que el municipio concentrará recursos y acciones para responder a las necesidades de las colonias contempladas en la rotación, por lo que incluso se reprogramarán proyectos y se ajustarán presupuestos para priorizar la atención a las familias.

“Vamos a reprogramar proyectos y acciones que teníamos contempladas y apretar presupuestos para concentrar nuestros esfuerzos y recursos en atender este tema que es prioridad para las y los tapatíos”, afirmó.

Además, se ampliará el programa municipal para mejorar la calidad del agua, mediante el cual se ha brindado atención a más de 27 mil hogares. Con esta medida, se busca que más familias cuenten con herramientas que faciliten el almacenamiento y manejo del agua en sus viviendas.

Delgadillo señaló que las acciones se desarrollarán en coordinación con el Gobierno estatal y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se darán a conocer los apoyos disponibles y la atención para las colonias incluidas en el esquema de rotación.

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