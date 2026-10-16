Alista Guadalajara apoyos para familias ante rotación de agua

Ante la implementación del Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia del SIAPA, el Gobierno de Guadalajara reforzará la atención a las familias de las colonias incluidas en el esquema, con el despliegue de hasta 77 pipas y cisternas, así como la ampliación de los apoyos para mejorar la calidad del agua en los hogares.
La presidenta municipal, Vero Delgadillo, informó que trabajará en coordinación con el Gobierno de Jalisco para atender las necesidades de las y los tapatíos durante los ajustes en el suministro y reducir las afectaciones que puedan presentarse.
“Quiero que tengan algo muy claro: así como lo hemos estado haciendo, vamos a acompañarte a ti y tus seres queridos de manera permanente”, expresó.
La alcaldesa explicó que el municipio concentrará recursos y acciones para responder a las necesidades de las colonias contempladas en la rotación, por lo que incluso se reprogramarán proyectos y se ajustarán presupuestos para priorizar la atención a las familias.
“Vamos a reprogramar proyectos y acciones que teníamos contempladas y apretar presupuestos para concentrar nuestros esfuerzos y recursos en atender este tema que es prioridad para las y los tapatíos”, afirmó.
Además, se ampliará el programa municipal para mejorar la calidad del agua, mediante el cual se ha brindado atención a más de 27 mil hogares. Con esta medida, se busca que más familias cuenten con herramientas que faciliten el almacenamiento y manejo del agua en sus viviendas.
Delgadillo señaló que las acciones se desarrollarán en coordinación con el Gobierno estatal y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se darán a conocer los apoyos disponibles y la atención para las colonias incluidas en el esquema de rotación.
PARA SABER
- De acuerdo con la información proporcionada por el SIAPA, el jueves 15 de octubre comenzó la rotación en las zonas 2 y 4, con 113 colonias. Para el viernes 16 se anunció la incorporación de las zonas 1 y 6, con otras 289 colonias.
- El esquema aplica únicamente a los hogares abastecidos por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.
- No se trata de cortes totales, sino de disminuciones de presión en días específicos, por lo que es importante revisar el calendario correspondiente a cada domicilio.
- Para solicitar información, el organismo también dispone de SIAPATEL, en el número 073, y del asistente por WhatsApp SIAPABOT, al 33 5164 4440.
- Además, se recomienda limpiar el tinaco o la cisterna para conservar la calidad del agua que llegue a la vivienda.
- WEB: https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx