Guadalajara ampliará apoyos de agua con tinacos, filtros y hasta 77 pipas

Ante los problemas de abastecimiento de agua en Guadalajara y la implementación del esquema de rotación del servicio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Gobierno municipal ampliará la entrega de tinacos, filtros, pastillas de cloración y garrafones, además de disponer de hasta 77 pipas para atender a las colonias que más lo necesitan.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, informó que el programa de gestión integral del agua opera desde hace más de seis meses y ha beneficiado a más de 27 mil hogares tapatíos con distintos apoyos para el almacenamiento, tratamiento y acceso al agua.

“Yo sé que con esto no se resuelva el problema, pero son herramientas fundamentales para poder hacerle frente a esta crisis”, señaló la alcaldesa al explicar que el municipio reforzará las medidas de acompañamiento a las familias durante la contingencia.

Además de ampliar la entrega de insumos, el Ayuntamiento contempla el apoyo mediante pipas y el uso de plantas potabilizadoras, con el objetivo de atender las necesidades de las zonas que enfrentan mayores dificultades para contar con agua.

Delgadillo indicó que el Gobierno municipal realizó ajustes en sus proyectos y presupuesto para mantener los apoyos durante los próximos meses. También aseguró que continuará solicitando recursos para Guadalajara ante el reto que representa la situación del agua.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para acompañarte”, expresó la presidenta municipal, quien pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Ayuntamiento, tanto para conocer los mecanismos de entrega de apoyos como para consultar la programación de la rotación del servicio.

La alcaldesa también llamó a las familias a cuidar el agua y compartir las recomendaciones con sus seres queridos, al señalar que la participación ciudadana será importante durante este periodo.

¿Cómo mantenerse informado?

Para conocer las entregas de apoyos, los mecanismos de registro o atención y los avisos relacionados con el servicio de agua, consulta los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara. Para revisar los días de rotación por colonia, también es importante consultar la información publicada por el SIAPA.

Canales oficiales del Ayuntamiento de Guadalajara: