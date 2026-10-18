Grupo subversivo ataca con bombas molotov Congreso del Jalisco y Palacio Judicial, hay 5 detenidos

Señalados de presuntamente haber participado en el estallido de bombas molotov en el Congreso del Estado y en la sede del Poder Judicial, cinco personas fueron detenidas en el marco de la manifestación contra el agua sucia, realizada este domingo 18 de octubre en el Centro Histórico de Guadalajara.

Los presuntos agresores fueron arrestados por la Policía de Jalisco y la Comisaría municipal.

El gobernador Pablo Lemus informó en redes sociales que la segunda manifestación por el agua limpia “fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible”.

Agregó que desde el inicio “un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”.

Afirmó que por parte del gobierno, “se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad para los manifestantes. La prioridad fue proteger a las personas, evitar la confrontación y garantizar que la ciudadanía ejerciera en libertad su derecho a expresarse.Esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”.

Sin embargo, dijo, “al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov”.

Además “un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial”.

Indicó que ante ello, “la policía intervino para controlar los incendios provocados. Fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina”.

Toma aérea con DRON de la captura de presuntos responsables de arrojar bombas molotov en Palacio de Gobierno y Palacio Judicial; captura fue hecha por la Policía de Jalisco y la Policía de Guadalajara pic.twitter.com/W0HNE2woak — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) October 19, 2026

Estas personas presuntamente fueron las que incendiaron las puertas de los edificios de gobierno. El gobernador dijo que todavía a eso de las 18:40 horas, la Policía continuaba soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno.