Amazon ampliará operaciones en Tlajomulco y proyecta mil 300 empleos

Amazon México proyecta generar mil 300 nuevos empleos con la ampliación de su Centro de Operaciones en Tlajomulco de Zúñiga, proyecto que estaría ubicado sobre la avenida Benjamín Franklin, en la zona del parque industrial del aeropuerto, y cuyo lanzamiento está previsto tentativamente para 2027.

Durante el anuncio, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la decisión de la compañía de ampliar sus operaciones refleja el interés de empresas internacionales por invertir en el municipio.

El alcalde atribuyó este atractivo a la ubicación geográfica de Tlajomulco, sus conexiones carreteras y la extensión territorial de 636 kilómetros cuadrados.

“Que hayan decidido apostar en nuestra tierra y que hoy estén decidiendo ampliar su inversión en Tlajomulco, pues, para nosotros es altamente motivante”, expresó.

Amazon amplía inversión en Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

Por parte de Amazon México, Alberto Zetina, gerente de Políticas Públicas, detalló que las nuevas instalaciones tendrán dimensiones similares a las de GDL1, con una superficie aproximada de 40 mil metros cuadrados, equivalente a unas seis canchas de futbol.

“Esto va a representar más de mil nuevos empleos para la región, principalmente aquí en el municipio”, afirmó.

La ampliación se suma a los anuncios de crecimiento empresarial realizados recientemente en Tlajomulco, entre ellos la expansión de SIGMA Alimentos y el proyecto de Daido Metal México, empresa japonesa que destinará mil millones de pesos a la ampliación de sus instalaciones y equipamiento.

Por su parte, Lizbeth Santillán, coordinadora general de Potencia Económica del municipio, destacó que el gobierno local busca vincular las inversiones con oportunidades de capacitación, emprendimiento y participación de proveedores locales.

La funcionaria señaló que la intención es que el crecimiento de las empresas también abra espacios para el talento de la población y permita que más negocios del municipio se integren a las cadenas de proveeduría.

Con la expansión de Amazon, el gobierno municipal suma otro proyecto de inversión privada a su estrategia de atracción de empresas, aunque la fecha de puesta en marcha de las nuevas instalaciones todavía es tentativa.