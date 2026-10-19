Congreso de Jalisco evalúa daños al Palacio Legislativo y prepara denuncia

El Palacio Legislativo de Jalisco comenzó la evaluación de los daños registrados durante la manifestación del domingo 18 de octubre. La revisión busca establecer qué partes del inmueble resultaron afectadas, cuánto costará su reparación y qué acciones legales podrían emprenderse contra quienes resulten responsables.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Fausto de León, señaló que el Poder Legislativo presentará una denuncia ante las autoridades competentes, sin dejar de reconocer el derecho de la ciudadanía a expresarse y manifestarse pacíficamente.

La legisladora sostuvo que el recinto es una institución abierta a las distintas expresiones ciudadanas, pero también subrayó la responsabilidad de proteger la integridad de las personas y el patrimonio histórico de Jalisco.

Congreso del Jalisco

¿Qué partes del edificio resultaron dañadas?

El secretario general del Congreso, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, informó que las principales afectaciones se localizaron en la puerta de madera del acceso principal, sobre la avenida Hidalgo, así como en elementos de cantera, ventanas y la estructura del balcón del segundo nivel.

También se identificaron daños en ventanas y fachadas del ingreso por la calle Independencia, además de mobiliario cercano a los puntos donde se registraron incendios y detonaciones.

La magnitud de las afectaciones todavía deberá establecerse mediante dictámenes técnicos. Por ello, el Congreso trabaja en la revisión del inmueble antes de definir el alcance de las reparaciones.

Congreso del Jalisco

Un edificio histórico que requiere una intervención especializada

La reparación del Palacio Legislativo no se limita a sustituir puertas o cambiar ventanas. Al tratarse de un inmueble catalogado como patrimonio histórico, los trabajos deben seguir procedimientos específicos para preservar sus características arquitectónicas.

Martínez Lomelí explicó que las áreas administrativas y jurídicas del Congreso coordinarán las gestiones necesarias para obtener los peritajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Protección Civil y Bomberos del Estado.

Con los resultados se determinarán los daños, las necesidades de rehabilitación y las posibles responsabilidades administrativas o penales. También se buscará garantizar que las reparaciones no comprometan la conservación del edificio ni la seguridad de quienes trabajan o acuden al recinto.

Congreso del Jalisco

¿Qué medidas de seguridad se implementaron?

De acuerdo con el secretario general, desde que se conoció la convocatoria a la manifestación, la Mesa Directiva y la Secretaría General solicitaron apoyo al Gobierno de Jalisco para implementar medidas preventivas.

Entre ellas estuvieron la colocación de vallas y la presencia de elementos de seguridad estatal. También participaron el personal de Vigilancia y Custodia del Congreso, Protección Civil y Bomberos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Martínez Lomelí afirmó que estas acciones permitieron contener el ingreso de manifestantes al inmueble y evitar mayores daños en su interior. El Congreso reconoció la coordinación entre las dependencias durante los incidentes.

Denuncia en camino, sin cerrar la puerta al diálogo

Fausto de León reiteró que el Congreso presentará la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen los hechos y determinen las responsabilidades conforme a derecho.

La postura institucional plantea dos asuntos que deberán atenderse por separado: el respeto a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica, por un lado, y la investigación de los daños ocasionados al patrimonio público, por otro.

Mientras avanzan los peritajes y las gestiones legales, el Poder Legislativo informó que continuará con las acciones necesarias para rehabilitar sus instalaciones y mantener el funcionamiento del recinto.

Datos