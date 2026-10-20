Lemus convoca a expertos para construir soluciones a la crisis del agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que convocó a más de 80 expertos en materia hídrica, así como a representantes de universidades, colegios, asociaciones civiles, agrupaciones vecinales, sindicatos y organismos empresariales, para aportar propuestas que permitan mejorar la calidad del agua en el estado.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que el objetivo del encuentro es construir una estrategia conjunta con acciones a corto, mediano y largo plazo, que permita garantizar que la ciudadanía reciba agua limpia en sus hogares. También adelantó que los resolutivos de la reunión se darían a conocer posteriormente.

La convocatoria se produce en medio de la crisis por la mala calidad del agua que afecta a cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Entre las medidas ya anunciadas antes por el Gobierno estatal están la suspensión del suministro proveniente de la presa Las Pintas, así como la implementación de un programa de rotación del servicio, que comenzó el 15 de octubre y contempla posibles días de baja presión en 627 colonias.

A largo plazo, el gobierno estatal también impulsa la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de infraestructura de potabilización.

La convocatoria a especialistas abre un espacio para integrar propuestas técnicas y sociales en torno a un problema que ha generado inconformidad ciudadana y manifestaciones públicas