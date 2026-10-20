Rotación de agua limpia no concluirá automáticamente en diciembre: CEA

El esquema de rotación de agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara no terminará necesariamente en diciembre, aunque para la segunda quincena de ese mes se prevé concluir los trabajos de saneamiento del canal y desazolve de la Presa Las Pintas. Así lo aclaró Luis Barboza, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ante la información difundida por el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, sobre la duración de esta medida.

Barboza explicó que la fecha de diciembre corresponde a la conclusión estimada de las labores de limpieza, no al momento en que el suministro pueda normalizarse. Por instrucción del gobernador, Pablo Lemus, se aceleran los trabajos para sanear el canal de Las Pintas y retirar los sedimentos acumulados en la presa, pero todavía será necesario completar otras etapas antes de aprovechar el agua que llegue por el sistema antiguo.

“Puede haber un poco de confusión”, señaló el funcionario al referirse a la interpretación de que la rotación concluiría en diciembre.

Una vez que terminen los trabajos, se pondrá en operación el sistema antiguo de bombeo. El traslado del agua hasta la Presa Las Pintas toma entre 10 y 12 días; después, deberán transcurrir aproximadamente dos semanas para estabilizar los flujos, debido a que el embalse funciona tanto como vaso regulador como sedimentador.

La calidad del agua, antes que el bombeo

El titular de la CEA subrayó que, antes de reanudar el envío de agua hacia la planta potabilizadora de Miravalle, es indispensable atender las fuentes de contaminación, entre ellas las descargas irregulares de aguas residuales.

“De nada nos va a servir sanear o desazolvar la Presa Las Pintas porque posteriormente le seguiría llegando agua residual”, advirtió.

Además, explicó que la reanudación del bombeo no significa que el agua pueda utilizarse de inmediato. Será necesario realizar análisis de laboratorio para comprobar que tenga las condiciones adecuadas para su tratamiento y que la planta de Miravalle pueda potabilizarla conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1, aplicable al agua para uso y consumo humano.

La aclaración es relevante porque el calendario de limpieza y el restablecimiento del suministro mediante esta fuente son procesos distintos. Por ello, concluir las obras en diciembre no implica que en esa misma fecha termine la rotación del servicio: la continuidad de la medida dependerá de los tiempos de traslado, la estabilización de los flujos y los resultados de las pruebas de calidad del agua.