El Consejo General Universitario amplió su representación a 222 integrantes

Los consejeros al momento de una de las votaciones, en el paraninfo Enrique Díaz de León.

Rindieron protesta de ley los 222 nuevos integrantes del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el periodo 2026-2027.

Esa instancia es el máximo órgano de gobierno de la casa de estudios y es presidido por la rectora general Karla Planter Pérez. Son también integrantes los estudiantes, maestros y directivos.

Esta vez, el CGU amplió su representación, ya que por primera vez son 222 los integrantes, con la incorporación de representantes de los Centros Universitarios de Chapala (CUChapala), Tlaquepaque (CUTlaquepaque) y Guadalajara (CUGdl).

Durante la primera sesión se integraron las comisiones de trabajo, entre las que destaca la de Educación, integrada por la rectora del CUCEA, Mara Robles Villaseñor, y la de Hacienda, en donde está el rector del CUAltos, Antonio Ponce Rojo.

Afuera del Paraninfo “Enrique Díaz de León”, un grupo de 12 jóvenes de la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria se manifestó durante la sesión del CGU de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para protestar en contra de la elección de los nuevos consejeros. Las votaciones se realizaron los días 25, 28 y 29 de septiembre.

Yuri Sánchez, estudiante de la carrera de psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), afirmó que la elección de consejeros no representa a todos los sectores universitarios y señaló que las votaciones no fueron legítimas, al no darse una difusión previa y existir planillas únicas en algunos Centros.

En algunos casos, la Asamblea dijo que la convocatoria se conoció dos días antes del cierre de registros de aspirantes al cargo de consejeros estudiantiles.

“Nosotros somos la Asamblea Interuniversitaria, en conjunto con las preparatorias disidentes. Estamos ahorita en protesta por la integración del CGU. Se supone que hicieron elecciones digitales hace poco, donde las distintad planillas de la FEU se postulan para poder pertenecer a este Parlamento (sic). No hubo difusión de las elecciones para nada en los centros universitarios, por ejemplo, en el CUCS solo había una planilla”, dijo la vocera.

Los manifestantes también pidieron que la UdeG atienda y resuelva los casos de acoso sexual qué se han presentado en las preparatorias 16, 17, 18, Santa Anita y Escuela Vocacional.

“También estamos protestando porque existe un problema muy grave que es un alta incidencia de acoso sexual de parte de profesores de preparatoria a menores de edad. Ya vimos qué pasó en las prepas 16, 17 y 18 y no son las únicas prepas donde está pasando por eso. En todos los 8M tenemos a los mismos profesores y no hacen nada”, subrayó.

Estudiantes de las preparatorias 6 y 10 -afiliados a la FEU- y trabajadores administrativos apostados en las escalinatas del paraninfo lanzaron consignas en contra de los manifestantes.

Los manifestantes se ubicaron en la explanada del edificio de Rectoría. Exigen democratización de la UdeG.

Por su parte, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Fernanda Romero, rechazó los señalamientos de los manifestantes al asegurar que los consejeros estudiantiles fueron electos por el voto mayoritario de los alumnos.

Entrevistada al finalizar la doble sesión del CGU, Fernanda Romero respondió a los inconformes que la elección de consejeros estudiantiles “fue totalmente legítima”, porque cada voto contó.

“Se hizo una elección en todo el estado y vamos hasta el último rincón del estado de Jalisco, porque queremos procesos democráticos, al final de eso se trata y creemos que el CGU se integró por procesos democráticos, la convocatoria es abierta, la convocatoria se publica desde un mes antes para que ellos puedan observarla, leerla y participar, porque es una convocatoria para todos los estudiantes de la UdeG. Más bien, les hago la invitación a que participen en estos procesos democráticos”, enfatizó.

Policías municipales de Guadalajara y policías viales vigilaron la manifestación que transcurrió en forma pacífica y concluyó tras el fin de la doble sesión del CGU.