Deja Zamora Secretaría General de Gobierno en medio de tensiones políticas y sociales

Salvador Zamora Zamora renunció con efectos inmediatos a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco para concentrarse en tareas políticas rumbo a las elecciones de 2027, en medio de las tensiones que enfrenta la administración de Pablo Lemus por las protestas ciudadanas relacionadas con la calidad del agua y la revocación de mandato del gobernador. Este es el primer cambio de alto nivel en el Gabinete Estatal.

El anuncio fue realizado este domingo por Zamora, quien agradeció al mandatario estatal la confianza para desempeñar el cargo y adelantó que próximamente dará más detalles sobre su nueva encomienda política.

“A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral. Pronto les daré más detalles”, señaló en su mensaje de despedida.

Poco después, Lemus confirmó que aceptó la renuncia y sostuvo que la decisión responde a objetivos personales y políticos relacionados con la contienda electoral de 2027. También agradeció el trabajo de Zamora durante casi dos años de gobierno.

“Me informó que por objetivos personales y del propio equipo político asumirá tareas relativas al proceso electoral de 2027”, explicó el gobernador.

Salida en medio de las protestas

La salida de Zamora ocurre después de dos manifestaciones dominicales que elevaron la presión social y política sobre el gobierno estatal: las movilizaciones por la calidad del agua que reciben habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y las relacionadas con la revocación de mandato de Pablo Lemus.

Una de las jornadas estuvo marcada por señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos. Durante las movilizaciones se reportó el uso de gases lacrimógenos por parte de policías y chorros de agua lanzados por bomberos para dispersar a manifestantes. En la primera de ellas, Zamora se encontraba de vacaciones en Europa, hecho que le se le criticó duramente.

La actuación de los cuerpos de seguridad derivó en cuestionamientos sobre los protocolos de contención de protestas y el respeto a los derechos humanos. Los hechos también atrajeron la atención de organismos nacionales e internacionales, con investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la intervención de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

Aunque la renuncia fue presentada bajo el argumento de que Zamora se incorporará a las tareas electorales de su grupo político, el relevo ocurre en un escenario de desgaste para el gobierno de Lemus, que enfrenta reclamos ciudadanos por el suministro de agua y cuestionamientos por la respuesta de las autoridades ante las movilizaciones.

No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente que la salida del funcionario esté relacionada con las protestas o con las investigaciones por las actuaciones policiales.

Un relevo en el equipo de Lemus

Zamora fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y es identificado como un político cercano al grupo del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, una de las figuras centrales de Movimiento Ciudadano en Jalisco.

Su trayectoria dentro de ese grupo político lo convirtió en un actor relevante de la estructura de gobierno estatal. Su salida de la Secretaría General de Gobierno abre ahora una nueva etapa en la interlocución política de la administración de Lemus, mientras el funcionario se prepara para participar en las tareas de su proyecto rumbo a 2027.

Para ocupar el cargo, el gobernador designó a Carlos Arias Madrid, a quien pidió fortalecer la comunicación con los poderes públicos y los actores políticos, además de mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de la entidad.

“Le he pedido fortalecer la comunicación con los poderes y actores políticos del estado, así como mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de la entidad”, informó Lemus.

El cambio en una de las posiciones clave del gabinete estatal se produce así entre el arranque de los preparativos electorales y un periodo de tensión social, en el que la respuesta gubernamental a las protestas y las exigencias ciudadanas por el agua mantienen bajo presión a la administración jalisciense.