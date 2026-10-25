Pide Lomelí a FGR atraer caso de detenidos por protestas del agua en Jalisco

El senador y presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones sobre las personas detenidas durante las manifestaciones por la crisis del agua en Guadalajara y que se transparente el expediente de las aprehensiones.

El morenista cuestionó la falta de información sobre quiénes fueron detenidos, bajo qué circunstancias se realizaron las liberaciones y cuáles fueron los criterios utilizados por las autoridades ministeriales.

“Por eso hoy pido públicamente que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y solicite a la Fiscalía de Jalisco transparentar el expediente completo de estas detenciones de ese domingo, que diga quiénes eran, de dónde venían, quiénes los liberó, bajo qué criterio y no hay nada”, expresó.

Lomelí sostuvo que las autoridades estatales deben informar dónde están las carpetas de investigación y quiénes las integraron. También contrastó la respuesta del Gobierno de Jalisco ante las protestas con el anuncio federal de financiar el acueducto para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Afirmó que la inversión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin recurrir a deuda ni créditos, evitaría que los habitantes de Jalisco paguen intereses durante los próximos 20 años.

El senador argumentó que el esquema federal también permitiría reducir riesgos de corrupción, al contar con recursos etiquetados, supervisión y obras definidas.

“Cuando el dinero llega con reglas claras, etiquetado, con supervisión federal y con obras definidas, no hay espacio para el moche, para el sobreprecio ni para el contratista amigo”, señaló.

Exige estudios epidemiológicos por calidad del agua

Además de los cuestionamientos por las detenciones, Lomelí llamó a la Secretaría de Salud Jalisco a desplegar personal médico en las colonias donde habitantes han reportado problemas con la calidad del agua.

El legislador planteó la necesidad de realizar estudios epidemiológicos para identificar posibles afectaciones relacionadas con el uso de agua en malas condiciones y mantener atención médica en las zonas afectadas.

“Es tiempo de que la Secretaría de Salud deje los escritorios, saque a los médicos a las colonias que están padeciendo por el mal uso del agua y que monten carpas que acerquen a la ciudadanía los sistemas de salud”, manifestó.

El morenista pidió que la atención no se limite a las oficinas gubernamentales y que los servicios médicos se acerquen directamente a las comunidades. Sostuvo que ha advertido previamente sobre esta problemática y llamó a las autoridades sanitarias a actuar antes de que las posibles consecuencias se agraven.

Su petición coloca la atención a los riesgos sanitarios como otro de los pendientes de la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de las exigencias de transparencia por las detenciones ocurridas durante las movilizaciones ciudadanas.