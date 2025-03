¡El movimiento Valientes, más fuerte que nunca!

¿Qué significa ser VALIENTE? la palabra valiente puede ser utilizada con muchos significados, pero el mayor de ellos es atribuido a la persona que se atreve, por ejemplo, es de valientes tener miedo, es de valientes, sentir incertidumbre, es de valientes, desconfiar de sí mismo sin embargo un valiente es aquel que aun con miedo, incertidumbre o incluso dudado de sí mismo se atreve a dar los pasos necesarios para alcanzar sus sueños.

Valiente, quien no permite que los comentarios del otro lo detengan, quien rompe con sus propios paradigmas, aquellas ideas o creencias impuestas por su familia, entorno o sociedad.

Es importante cuestionarnos de dónde vienen esas limitaciones, esos grilletes que nos aprisionan y no nos permiten llegar a donde deseamos, pero ¿cómo podemos descubrirlo? aquí algunos consejos:

Número 1.Cada vez que llegue a ti un pensamiento de negatividad o imposibilidad agradece el reto y pregúntate de quienes estarías alejándote al cumplir esa meta… Muchas veces tenemos miedo de sobresalir de nuestro círculo por temor a ser rechazados y es por esto que preferimos quedarnos en la zona de confort en donde estamos acompañados así sea de personas que no esperan vernos prosperar.

Número 2.Reflexiona acerca de cuáles son las falsas creencias que hay dentro de ti, cuando llega este síndrome del impostor que te dice que no eres capaz de lograrlo o que no eres tan bueno haciendo lo que haces, pregúntate quién fue la primera persona en decirte que no vas a lograrlo y porque le creíste, más importante aún, pregúntate si esa persona de quien escuchaste y creíste consejo ha logrado o cumplido sus sueños, si no es asídeberías animarte y hacer las cosas diferentes, a tu manera y correr los riesgos necesarios con tal de no abandonarte, de no abandonar tus sueños.

Número 3. ¿Tus sueños están ligados a tus pasiones? En la cultura japonesa existe la palabra Ikigai que está compuesta por dos palabras: IKI que significa vida y KAI que significa lo que da lugar, su traducción sería lo que da lugar a tu vida o la razón de ser, la razón de tu vida, cuando comiences a preguntarte si lo que haces o sueñas tiene un verdadero propósito, el propósito de hacerte feliz, de hacerte pleno podrás darte cuenta que el amor y la valentía son los ingredientes esenciales que requieres en tu día a día para luchar por aquello que deseas, cuando alineas tus pasiones con tu estilo de vida y además le sumas un propósito de servicio encuentras tu verdadera misión de vida.

Vivir con tu misión de vida aligera los retos que pueden presentarse como emprendedor, se fiel a tus convicciones y no permitas que nadie apague tu brillo pues nadie sabe en realidad de lo que eres capaz, solo tú, sal al mundo y demuéstralo, se valiente para creer en ti y externar todo tu potencial.

Si está información te fue útil y te interesa más conocer sobre la conferencia Valientes te invito este 18 de mayo al evento de Magnífica Fest en donde me presentaré con Marisa Lazo y Marco Antonio Regil, todos los detalles en mi Instagram @_katyareyes.

¡Hasta la próxima mis Valientes!

Instagram: @_Katyareyes