Presentan renovación del sistema de educación tecnológica de Jalisco

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó el Sistema de Educación Tecnológica de Jalisco, EDUTEC Jalisco, con el que se pretende que los jóvenes que estudien en el nivel media superior puedan aprovechar la oferta laboral de las empresas al concluir con sus estudios.



Este nuevo sistema tiene como meta formar a jóvenes en las carreras que convertirán al estado en el hub de creatividad, innovación y generación de talento especializado más importante en el país y América Latina, según lo expresado por Alfaro.



“Es una apuesta que va a tener un impacto muy profundo, ya lo está teniendo pero lo va a tener todavía más en el futuro, una apuesta en la que hemos invertido cientos de millones de pesos para poder decirle a nuestro Estado que hemos sentado las bases, insisto, de una transformación en la manera de cómo vamos a transformar a las generaciones del futuro, que nos va a permitir enfrentar también los retos de los cambios en la economía global y, sobre todo, lograr algo que ayer también Ricardo Villanueva decía en su informe, alinear la oferta educativa de Jalisco con las necesidades del sector productivo, es decir, que no estemos formando mujeres y hombres profesionistas que luego no puedan trabajar en lo que estudian”, expone el gobernador.



Destaca una inversión de mil 800 millones de pesos para reconstrucción integral de las escuelas técnicas del Estado, se amplía la capacidad educativa del nivel medio superior y superior con la creación tres nuevas unidades académicas del Tecnológico Superior de Jalisco; ampliar ocho unidades académicas de educación superior en lo que va de la administración y cuatro planteles con ampliaciones y remodelaciones de educación media superior.



“Lo que recibimos en 2018 era una educación tecnológica fragmentada y desatendida; fragmentada porque no funcionaba como sistema, los esquemas educación media superior caminaban por su ruta y estaban totalmente desalineados de las necesidades del sector productivo. Y los esfuerzos en educación superior no estaban vinculados a una oferta educativa que tiene una red de universidades privadas y a la Universidad de Guadalajara. Desatendida porque el presupuesto que tenía ni siquiera alcanzaba para lo ordinario”, afirma.



EDUTEC Jalisco engloba a instituciones de gobierno e instituciones de educación pública para la formación de talento tecnológico, explica Alfaro que hace 40 años se dio el primer paso hacia la consolidación de la educación tecnológica con el primer plantel Conalep Jalisco; hoy se cuenta con 23 sedes en educación superior y 300 sedes de educación media superior en todo Jalisco.



El mandatario destaca también la nueva sede académica de la Universidad Tecnológica de Jalisco en Ciudad Creativa Digital que atiende a 975 estudiantes; se fortaleció la Plataforma Abierta de Innovación (PLAi) que promueve el desarrollo de competencias tecnológicas y que está presente en 87 municipios y 20 países y ha crecido con más de 130 alianzas estratégicas.



A nivel superior, la matrícula actual en Jalisco es de 26 mil 400 registros, han egresado más de 29 mil estudiantes desde 2018, de los cuales, 11 mil corresponden al Tecnológico Superior de Jalisco. En cuanto a la oferta académica, se ofrecen 98 carreras técnicas, 75 de ellas en tecnología, cinco maestrías y cuatro doctorados.



La continuidad de EDUCTEC Jalisco está garantizada para el siguiente sexenio, el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, ratifica a través de un video el compromiso de mantener el esfuerzo conjunto que pretende cubrir las nuevas demandas del mercado, lo que contribuirá al desarrollo económico y social del Estado.



“Iniciativas como esta nos motiva a seguir trabajando para consolidar a Jalisco como el hub de creatividad innovación y generación de talento especializado más importante de México y América Latina. Hoy ante todas y todos ustedes asumo el compromiso de continuar con este proyecto impulsado por el gobernador Alfaro para seguir apoyando la ciencia, innovación y tecnologías aplicadas a la educación fortaleciendo y ampliando la cobertura de nuestro sistema de educación tecnológica”, promete Lemus.



La presentación de EDUTEC Jalisco se dio frente a rectores de universidades de Jalisco, además, de la presencia de los secretarios de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes; de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Padilla, este último explica contará con un Consejo del Sistema de Educación Tecnológica, encabezado por el Gobernador del Estado, Secretario Técnico, sector privado, academia así como padres y alumnos, donde también participará la Comisión Estatal para la planeación de la Educación Superior, (COEPES), el Fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa de Jalisco y el Sistema de Mejora Continua de la Educación (SIMEJORA).