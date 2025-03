CIENCIA PARA TODOS: El cohete New Glenn

Marcando un hito crucial para la compañía fundada por Jeff Bezos, Blue Origin, el lanzamiento inaugural del cohete New Glenn está programado para este 12 de enero. Este acontecimiento tendrá el potencial de consolidar la entrada de la empresa en el competitivo mercado de los cohetes de carga pesada, y de redefinir los estándares de la industria. El despegue se llevará a cabo desde el complejo de lanzamiento 36 en Cabo Cañaveral, Florida, y promete posicionar a Blue Origin como un líder clave en misiones hacia órbitas bajas y geosíncronas, tanto para clientes gubernamentales como privados.

El New Glenn se distingue por su imponente diseño y capacidades técnicas avanzadas. Con una altura total de 98 metros y un diámetro de 7 metros, se perfila como uno de los cohetes más grandes jamás construidos. Diseñado en dos etapas, la primera es reutilizable y cuenta con siete motores BE-4 que utilizan metano y oxígeno líquidos como propelentes. Dicha etapa será responsable de proporcionar el empuje inicial necesario para el despegue y las primeras fases del vuelo. Una vez completada su misión, está diseñada para aterrizar de forma controlada en una plataforma oceánica en el Atlántico, lo que permitirá su reutilización en futuras misiones, reduciendo costos y aumentando la sostenibilidad.

Por su parte, la segunda etapa, impulsada por un motor BE-3U diseñado para operar en el vacio del espacio, se encargará de llevar la carga útil a su órbita objetivo. El New Glenn puede transportar hasta 45 toneladas métricas a órbita baja terrestre y hasta 13 toneladas métricas a órbita de transferencia geosíncrona. Estas capacidades lo convierten en una herramienta esencial para diversas aplicaciones, desde el despliegue de megaconstelaciones de satélites como la red Kuiper de Amazon, destinada a proporcionar internet global, hasta misiones científicas y de exploración interplanetaria.

El lanzamiento del New Glenn llega en un momento crucial para la industria espacial. La competencia entre empresas privadas como SpaceX, RocketLab y otras ha impulsado avances tecnológicos sin precedentes. Este vuelo inaugural será observado de cerca no solo por su impacto técnico, sino también por su influencia en el futuro del acceso al espacio.

El enfoque en la reutilización de componentes y la capacidad de carga pesada del New Glenn lo convierten en una plataforma clave para el desarrollo de infraestructura espacial. Además, representa una opción más sostenible y económica en comparación con otras alternativas disponibles en el mercado al momento. Su éxito podría acelerar la transición hacia una era en la que el espacio sea más accesible, abriendo nuevas oportunidades para la investigación, la comunicación y la exploración.

TE RECOMENDAMOS CIENCIA PARA TODOS. ENMICE 2025: Impulsando la cohetería experimental en México

El New Glenn no solo representa un avance tecnológico significativo, sino también una declaración de intenciones sobre el futuro de la exploración espacial. En un momento en el que la humanidad enfrenta retos globales como el cambio climático, la conectividad universal y la necesidad de expandir sus horizontes más allá de la Tierra, este cohete se erige como un puente hacia nuevas posibilidades. Más que una herramienta de transporte, el New Glenn simboliza la capacidad humana para construir soluciones sostenibles que no solo beneficien a la industria espacial, sino que también inspiren a futuras generaciones a imaginar y alcanzar lo imposible.

@Rodrigo_MorenoP