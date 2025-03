Mujeres fuertes: (in)vulnerables

A mis alumnas y alumnos

Muchas mujeres viven vulnerabilidad, es decir, situaciones en las que se encuentran en posiciones de debilidad, fragilidad, inseguridad y flaqueza.

Resulta profundamente injusta esta realidad en México y en el mundo. Es intolerable que personas están viviendo en carne propia eso, quizá a unos pasos de nosotros y nunca nos hemos percatado.

A lo mejor lo has escuchado, viste alguna noticia, supiste de alguien, lo has observado o tal vez lo estás padeciendo. Hay que recordarlo, escribirlo, decirlo con voz fuerte las veces que sean necesarias: padecer pobreza, falta de oportunidades educativas, violencia doméstica no tiene que ser una condena para el futuro de nadie.

A la par de pensar y actuar para erradicar eso, que es inadmisible en cualquier sociedad, hay que pensar y actuar para forjar el carácter fuerte de las mujeres. Fuerte es un vocablo que puede entenderse en distintos sentidos. Por ejemplo, entre las definiciones que el Diccionario de la Lengua Española enuncia para esta palabra aparecen las siguientes: que tiene gran resistencia; que tiene fuerza; de carácter firme, animoso.

Sería también injusto pensar que quienes están atravesando por las situaciones descritas lo único que les queda es resistir, no es ese el sentido exclusivo del término fortaleza frente a la vulnerabilidad. Se necesita la fortaleza como virtud, esa que configura a la persona, la que le permite en medio de las dificultades firmeza y constancia en el bien.

Seguramente, en muchos casos, ni siquiera ese carácter fuerte permitirá superar las circunstancias, porque pueden ser difíciles en grado extremo. Pero en los casos que el carácter fuerte permita superar la vulnerabilidad, que no son pocos, esto puede ser la diferencia entre vivir una vida plena y una vida de condena, entre vivir o morir. Esta virtud se vincula directamente con otra de forma directa: la esperanza.

Es esta última que animará a pensar que se puede vivir la vida de otra manera, que puedes respirar con tranquilidad, gozar de la serenidad. La fortaleza que es un atributo que puede decirse de mujeres y hombres, resulta hoy un remedio urgente que puede salvar y transformar la vida de tantas personas. Estoy segura que la fortaleza de carácter contribuye a que hablemos con más frecuencia de invulnerabilidad.

Esas mujeres de carácter fuerte, llenas de esperanza en el momento que estén en una posición de vulnerabilidad tendrán más herramientas para salir adelante, dar la vuelta a sus propias historias, ayudar a otras, forjar libremente su destino, no atarse a las circunstancias como si se tratara de personas que tienen un futuro determinado, obscuro, irreversible que solo despierta compasión y lástima. Trabajemos entonces en el interior de las personas, hablemos más de feminidad, sensibilidad y fortaleza para educar a las presentes y futuras generaciones de mujeres.

¿Cómo es esto posible? ¿Femenina, sensible y fuerte? Sí es posible, de la misma manera que es posible que transformemos mujeres y hombres la sociedad, para que desaparezcan todas las circunstancias de vulnerabilidad, solo así esas mujeres fuertes, femeninas y sensibles serán invulnerables.

Dra. Yurixhi Gallardo

Profesora investigadora del Instituto de Humanidades

de la Universidad Panamericana campus Guadalajara