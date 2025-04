PrepaTec Santa Anita rumbo al Mundial de Robótica en Houston

El equipo de robótica StingBots 6702 de PrepaTec Santa Anita logró su pase al Mundial de FIRST Robotics Competition 2025, que se llevará a cabo en Houston, Estados Unidos.

Este logro fue posible gracias a la obtención del Impact Award en la fase regional del certamen, celebrada en Torreón.

En el Impact Award en la fase regional. Foto: cortesía José Pablo Fonseca (tomado de https://conecta.tec.mx)

El Impact Award es el reconocimiento más destacado de FIRST, ya que se otorga al equipo que mejor representa los valores de la competencia y que inspira a otros con su impacto en la comunidad, especialmente en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

StingBots compitió esta temporada con Tequila 3.0, el robot que desarrollaron para enfrentar el reto REEFSCAPE, inspirado en los ecosistemas del océano. Con este logro, el equipo de PrepaTec Santa Anita se prepara para representar a México en el Mundial de Robótica y demostrar su habilidad y creatividad en la competencia.

“Somos un equipo muy fuerte. Tenemos un robot competitivo y contamos con el apoyo necesario; estamos listos para dar pelea en el mundial”, aseguró Patricio Rodríguez, capitán administrativo del equipo.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es “una organización global sin fines de lucro que prepara jóvenes para el futuro a través de programas de robótica que construyen habilidades y resiliencia”, cita su sitio web oficial.