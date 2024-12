GAM inicia una nueva etapa en seguridad con la entrega de 30 patrullas en Cuautepec

GAM inicia una nueva etapa en seguridad con la entrega de patrullas en Cuautepec: Janecarlo Lozano

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó la entrega de 30 nuevas patrullas de reacción inmediata para reforzar la seguridad en la demarcación. En el evento, se dió inicio a un compromiso con la transformación de la alcaldía en materia de protección ciudadana. En su discurso inaugural, el edil destacó el simbolismo del lugar elegido: Cuautepec.“Un honor y un gusto estar aquí con ustedes, en Cuautepec, como lo comprometí en la campaña. Hoy arrancamos una nueva etapa en Gustavo A. Madero”. El alcalde reconoció las condiciones precarias en las que recibió la alcaldía hace apenas 60 días, subrayando que contaban con solo 14 patrullas para atender a 1.2 millones de habitantes y más de 230 colonias. “Esto no solo refleja una falta de visión, sino una falta de respeto hacia nuestra gente. Pero no buscamos excusas, buscamos soluciones”, afirmó.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que el 77 por ciento de la población en la GAM se siente insegura, sin embargo, el alcalde Janecarlo Lozano trabaja para reducir la cifra.

Las nuevas unidades, que comenzarán a operar este jueves 5 de diciembre, son parte de un esfuerzo integral para fortalecer a las fuerzas de seguridad locales. Lozano Reynoso resaltó que estas patrullas no son solo herramientas, sino un compromiso con la seguridad como derecho de los habitantes.“Estas unidades son un recordatorio de que la seguridad no es un privilegio, es un derecho, y como su alcalde, es mi deber garantizarlo sin excusas ni demoras”. En su mensaje a las y los policías, el alcalde reconoció su labor diaria y les reiteró el respaldo de su gobierno. “Ustedes son los héroes de nuestra alcaldía, quienes enfrentan el peligro cada día con valor y determinación. Con estas patrullas, les decimos que no están solos; este gobierno los respalda”, declaró. El evento concluyó con el encendido simbólico de las sirenas de las patrullas y una fotografía oficial. Lozano Reynoso reiteró su compromiso de seguir avanzando en la construcción de una alcaldía segura, fuerte y llena de esperanza.“Hoy inicia una nueva historia en Gustavo A. Madero. Nunca más caminarán solos por sus calles. Esta entrega es apenas el principio”. Con esta acción, según Lozano, el gobierno local busca establecer un precedente en la atención a la seguridad pública y recuperar la tranquilidad de las familias de Gustavo A. Madero.

Actualmente la alcaldía cuenta con 14 patrullas que le dejó la administración anterior, dichas unidades se sumarán al nuevo parque vehícular en los operativos que ordenó el alcalde. Hasta el momento se han desplegado operativos de seguridad en las colonias Cuautepec, San Juan de Aragón, El Risco CTM, San Felipe de Jesús, Guadalupe Tepeyac, Ticomán, Cuchilla del Tesoro, Progreso Nacional, entre otras. Los operativos se han llevado a cabo en zonas con alta incidencia delictiva y en ellos participan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , Policía de Investigación (PDI) y La Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) las 24 horas del día.