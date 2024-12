Diego “N” se queda en la cárcel por pornografía infantil

Detenido Diego "N". (FGJCDMX)

Diego “N”, el alumno que modificó fotografías de sus compañeras con Inteligencia Artificial seguirá encarcelado, por el momento, por el delito de pornografía infantil, carpeta de investigación que será examinada por un juez en los próximos días, a pesar de que fue absuelto por violar la intimidad de las exalumnas que “desnudó” de manera digital.

Aunque Diego “N” libró ser condenado por violación a la intimidad, dado que el juez determinó que no existen elementos suficientes para acusar al joven de haber modificado las fotografías de miles de mujeres, almacenarlas en su IPad y venderlas por la red social Telegram, el hombre mantiene una acusación por pornografía infantil, además, las víctimas que no resultaron favorecidas en el dictamen tienen derecho a apelar la resolución del juzgador Francisco Salazar.

Por igual, el próximo ocho de diciembre se celebrará una audiencia de vinculación a proceso por otras dos víctimas, cuyas fotografías alteró.

Diego "N", el alumno que modificó fotografías de sus compañeras con IA, seguirá encarcelado, por el momento, por el delito de pornografí* infantil.

Ante el fallo, la abogada de las alumnas. Valeria Martínez, dijo: “lamentablemente el juez no dictó un fallo condenatorio, si bien se acreditó el delito y las víctimas lo resintieron, y huno elementos suficientes, el juez considera que Diego no lo cometió y que todos los elementos que se aportaron, no hay elementos suficientes. La compañera que enfrentó su audiencia le dijo que qué prueba se necesita porque es muy complicado que se pueda determinar un testigo esté ahí cuando Diego está elaborando la foto”.

“El juez le dijo que no había forma y que ni había elementos suficientes para acreditar la responsabilidad, estamos muy triste, pero no hay que olvidar que esto no termina aquí. Desconfianza total en los tribunales locales”.