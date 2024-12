Brugada inaugura la Verbena Navideña: 133 conciertos, artesanías y pistas de hielo en la CDMX

Verbena Navideña El colorido y festividades decembrinas estarán disponibles en el Zócalo y en otros puntos de la capital del país. (Rogelio Morales Ponce)

Este martes 17 de diciembre, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio inicio a la Verbena Navideña 2024, un evento que promete llenar de espíritu festivo el Zócalo capitalino hasta el próximo 30 de diciembre. Con actividades de entrada libre, la plaza principal de la ciudad se transforma en un espacio de convivencia, cultura y tradición para todas las edades.

“Bienvenidas y bienvenidos a este glorioso Zócalo. Les damos un gran abrazo anticipado porque hoy inicia un conjunto de actividades culturales. Para disfrutar las fiestas decembrinas, esta época navideña nos invita a la reflexión, al reencuentro y, sobre todo, a la alegría compartida con los demás”, expresó.

Entre los elementos decorativos que destacan este año se encuentra un Niño Dios gigante y una piñata monumental de siete metros de altura, ambos elaborados con la técnica de cartonería por artesanos de Iztapalapa.

“Hoy, en esta ciudad, celebramos no solo la llegada de las fiestas, sino también la continuidad del bienestar, la felicidad, la igualdad, la esperanza, la solidaridad y el amor. Démosle un aplauso a estas grandes ideas que queremos en estos días.”

Además, se instalaron tres árboles de Navidad de 10, 12 y 14 metros, adornados con 7,200 flores de Nochebuena cultivadas por productores locales, así como túneles de luz con nieve artificial, un área de picnic y 200 piñatas iluminadas con luces LED.

“Vamos a dar inicio a estas fiestas en el Zócalo con esta hermosa verbena, una verbena que transforma el Zócalo en un espacio público recreativo y cultural. Si ustedes voltean atrás, podrán ver el hermoso alumbrado público de la Navidad,” señaló.

El Zócalo también está rodeado del tradicional alumbrado navideño en las fachadas de los edificios de Gobierno y Mercaderes, complementado por pastorelas que se presentarán desde este 17 de diciembre.

Descentralización de las festividades

Durante la inauguración, Brugada subrayó su compromiso de llevar las celebraciones a toda la ciudad:

“Parto de la idea y de una visión de gobierno en la que no todo se concentra en el Zócalo de la Ciudad de México, que si bien es nuestro corazón, pienso que lo que no está cerca de mucha gente no existe”.

En este sentido, del 20 de diciembre al 5 de enero, se instalarán 16 pistas de hielo en cada una de las alcaldías, junto con actividades culturales gratuitas.

“Vamos a descentralizar las fiestas decembrinas... ubicaremos estas pistas en lugares estratégicos donde generalmente no llegan los gobiernos, para que toda la población pueda disfrutarlas”, puntualizó.

Cultura y entretenimiento para todos

La Verbena Navideña en el Zócalo incluirá una librería del Fondo de Cultura Económica (FCE), además de 133 conciertos, 24 pastorelas, casi 100 talleres, la participación de ocho coros y la presentación de 16 DJs.

“Este es un esfuerzo donde interviene hasta el último cable, la última carpa, la última planta de luz y hasta la última persona del Gobierno de la Ciudad de México; y, por primera vez, se multiplica en las 16 alcaldías, lo cual nos entusiasma sobremanera”, destacó la mandataria.

Turismo y artesanías: un impulso económico y cultural

Entre el 19 de diciembre y el 8 de enero de 2025, se espera una ocupación hotelera del 62%, con la llegada de 820,400 turistas y una derrama económica estimada de 7,420 millones de pesos.

Además, del 15 al 30 de diciembre, el Zócalo albergará la exposición “Artesanos en el Corazón”, donde creadores de diversos estados y de la Ciudad de México exhibirán sus obras realizadas en distintas técnicas artesanales. Esta muestra estará abierta al público de 10:00 a 19:00 horas.