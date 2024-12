Hoy No Circula miércoles 25 de diciembre CDMX y EDOMEX: Restricciones vehiculares en Navidad

Que la Navidad no te sorprenda, el programa Hoy No Circula en CDMX y EDOMEX funciona con regularidad este miércoles 25 de diciembre. A pesar de ser un día de asueto oficial por ley, las restricciones vehiculares se encontrarán operando con normalidad. Esto significa que no deberán circular los automóviles con engomado color rojo (placas terminación 3 y 4) que tengan el holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 25 de diciembre:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas estándar para los días miércoles en la capital del país y en múltiples municipios del Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿El 25 de diciembre es día de descanso oficial?

Sí, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en su artículo 75, el 25 de diciembre está reconocido como un día de asueto. Sin embargo, eso no exenta a nadie de respetar el programa Hoy No Circula. Recuerda también que, en caso de trabajar el día de hoy, tendrás de derecho a gozar de tu salario normal del día y dos más. Es decir, que se te pague el triple.

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Las restricciones vehiculares diarias están vigentes desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que no podrán multarte si circulas fuera de estos lapsos.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

En caso de no respetar estas disposiciones, las patrullas y oficiales de tránsito son las autoridades que podrían detenerte para hacer valer la sanción correspondiente, que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. Sedema

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.