Reportan muy mala calidad del aire en el Valle de México

Aire Mala calidad del aire en el valle de México.

En la alcaldía Iztapalapa la calidad del aire es muy mala, hasta el corte de las 14:00 horas; dio a conocer el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Adicionalmente, la calidad del aire es mala en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz.

En el resto de la Ciudad de México y el área conurbada ​se mantiene calidad del aire aceptable, sin embargo, el Sistema recomendó a grupos vulnerables no realizar atividades al aire libre y acudir al médico si presentan síntomas respiratorios o cardíacos.

También, evitar las actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre.

Al momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la contingencia ambiental, sin embargo, en ocasiones previas, cuando la calidad del aire es nociva para grupos vulnerables, se ha emitido el programa “Hoy no Circula”.

Durante la temporada decembrina, la CAMe pidió no quemar pirotecnia ni encender fogatas durante las celebraciones decembrinas, dado qque quemar leña, llantas o residuos y la quema de juegos pirotécnicos generan emisiones de humo con altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5​.

Asimismo, la contaminación emitida del encendido de pirotecnia y fogatas contribuyen a la posible activación de la contingencia ambiental, ya que las condiciones meteorológicas de la temporada invernal abonan a que haya poco viento por las mañanas y con ello, a que exista acumulación de contaminantes.