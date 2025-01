La ciencia en la Fiscalía no debe de estar sometida al partido en el poder: aspirante a la Coordinación Forense y Servicios Periciales

Mario Ricardo Saldaña Nolasco. (Especial)

Mario Ricardo Saldaña Nolasco, perito supervisor en la especialidad de Incendios y Explosiones, es uno de los aspirantes a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y busca que por primera vez, la persona que ocupe el cargo sea elegida a través del proyecto y conocimientos que poseen los postulados y no por estar afiliados a un partido político o por simpatía con el titular de la institución de procuración y justicia.

Bajo la ideología de que la ciencia y el trabajo pericial no deben de estar sometidos a la fuerza política en el poder y con una visión donde los Derechos Humanos y laborales deben de imperar en el área que formula de los dictámenes e informes de las diversas especialidades periciales, Saldaña, a través de entrevista con Crónica, llamó a la nueva titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, a que de manera inédita escuche la precariedad en la que laboran los peritos, la ausencia de inyección de recursos para insumos y mobiliario, y que visibilice las violaciones a la dignidad a los que han sido sometidos los trabajadores.

El aspirante cree que Alcalde Luján, así como la jefa de Gobierno, Clara Brugada, son perfiles que tienen la posibilidad de colocar a los peritos al centro, por lo que les solicitan que juntos elaboren una Utopía que les ayude a construir una historia distinta y nunca más “ser lo último de lo último”, ni ser obligados a prestarse refacciones de automóviles o realizar pruebas periciales en tapas de garrafones.

“Mi interés por ser el coordinador de Investigación Forense y Servicios Periciales nace porque los últimos nombrados son incondicionales al Gobierno; la designación es facultad del fiscal, pero a la base trabajadora no nos preguntan y se han perdido muchas cosas y mi interés es reconquistar los logros porque somos una comunidad de científicos. Mi propuesta es que debemos de implementar un nuevo procedimiento para la designación, en la que estemos involucrados; el trabajo que haría sería de respeto y de diálogo, actualmente hay autoritarismo, somos discriminados, a pesar de que el Artículo siete de la Ley Orgánica dice que debemos de ser rectores de los Derechos Humanos y la igualdad, eso no existe”.

“Buscaría beneficios para la comunidad pericial, por ejemplo, los sueldos que están caídos, nuestra comunidad tiene mínimo licenciatura, además de maestría y doctorado; propondría que tuviéramos un aumento mínimo del 50 por ciento. Además de un seguro de gastos médicos porque la situación del ISSSTE, a la cual estamos afiliados, es precaria, para una radiografía o análisis nos citan dos meses después; los policías de las territoriales de Seguridad Ciudadana los atienden en hospitales privados cuando sufren un accidente”.

“Establecería el fondo de ahorro, hace muchos años lo quitaron, era una ayuda para nuestra familia, no tenemos uniformes, en la noche tenemos que salir a hacer trabajos y en los operativos tenemos que estar distinguidos para no ser alcanzados por un fuego amigo. No tenemos ropa de lluvia, botas, equipo de bioseguridad; las ambulancias no sirven, necesitamos un taller mecánico en Servicios Periciales que le de un mantenimiento preventivo a nuestras unidades; nos hacen falta computadoras e impresoras que son de hace 20 años; a los compañeros nuevos les dicen que les toca bote, porque no hay sillas y les dan un bote de pintura de 19 litros para sentarse; también necesitamos regaderas cuando vamos a recoger un cadáver putrefacto, de un incendio llegamos muy sucios y para una guardia de 24 horas tenemos que bañarnos”.

Asimismo, Saldaña Nolasco eliminaría el examen de control y confianza, pues afirma que esa prueba únicamente funciona como una vía para despedir al personal, bajo análisis de polígrafo y revisiones a sus domicilios, sin embargo, no existe contratación de más peritos que lo sustituyan, lo que traba el trabajo pericial en las alcaldías más pobladas y con más incidencia delictiva como Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, ya que únicamente se cuenta con dos trabajadores para atender las tareas que requiere cada demarcación.

Por igual, pretende que a la Coordinación Forense se le destine un recurso de 300 millones de pesos, así como la contratación de más personal que no sólo sea contratado por tres meses, tiempo en el que es imposible que se agilicen los datos de prueba de una carpeta de investigación.

“En el laboratorio de química hacen pruebas en tapas de garrafón de agua, es un sufrimiento que nos den guantes, cuando no tenemos compramos bolsas de dos kilos para no contaminarnos. Le pido a la maestra Alcalde Luján un diálogo con la comunidad pericial, donde conozca nuestras condiciones de trabajo y nuestras necesidades; Servicios Periciales necesita una Utopía, estamos en la calle”.

“La comunidad pericial le propone una terna y que elija a quien considere al perfil más adecuado de acuerdo a su currículum. Se nos ha considerado lo último de lo último, cuando tenemos que ir a un lugar nos cooperamos entre todos, ponemos la mitad (de dinero), hay una gran solidaridad, vemos a quién le sobra una llanta, nos prestamos los gatos o la herramienta, le quitamos la batería a un carro para ponérsela a otro”.

Mario Saldaña expone que la inyección de recursos a los insumos sería la vía para eliminar el autoritarismo, dado que algunos jefes y directivos no tienen empatía cuando los peritos llegan tarde a un servicio a causa de falta de transporte.

“No me voy a afiliar a Morena ni a ningún otro partido, la ciencia no tiene que estar sometida por la política, porque nosotros investigamos, hay profesores, académicos, una comunidad científica que merece respeto. Los servicios periciales deben de ser blancos y transparentes, la única ideología que tenemos es la científica; la verdad histórica es de los políticos, la verdad científica es del personal pericial. Le pedimos a la licenciada Clara Brugada que vea a Servicios Periciales y que nos haga una Utopía, para que tengamos la oportunidad de darle un buen servicio a la ciudad”.

¿Quién es el aspirante?

Mario Ricardo Saldaña Nolasco labora desde el año de 1995 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ocupando diversos cargos, entre los que destacan, el cargo de Perito Supervisor en la Especialidad de Incendios y Explosiones Forense y Subdirector de Especialidades Concentradas.

Cuenta con dos Certificaciones Internacionales; “Análisis y Procesamiento del Lugar de los Hechos”. Por International Criminal Investigative Training Assisstence Program. (Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación Criminal, ICITAP, por sus siglas en ingles) de la División del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica; así como la “Certificación nivel AAA, Perito Investigador Master en Fuegos, Incendios, Explosiones y Explosivos”, por El Colegio Internacional de Peritos en Investigación de Fuegos Incendios, Explosiones, y Ciencias Forenses.

En el ámbito profesional, ha participado en la investigación, de más de cuatro mil 800 siniestros y en la investigación en casos de homicidios, lesiones, tortura, secuestros, robos, donde se ha utilizado el fuego; entre los que se destacan, el estudio y análisis del caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014; el incendio de la discoteca “Lobombo” en octubre del año 2000; el incendio de la “Torre Este” del Parque Central en la Ciudad de Caracas Venezuela, en 2004.

Además, la desactivación de un artefacto explosivos en el restaurante Sanborns ubicado en avenida insurgentes norte esquina con la calle Amado Nervo en el 2006; la caída del avión donde viajaba el C. Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, en 2008, donde murieron 13 personas, entre ellas el Secretario de Gobernación; la discoteca “News Divine” donde fallecieron 12 personas, en junio del 2008.