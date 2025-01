Ilumina GAM la Cuchilla del Tesoro; del abandono y delincuencia a más de 400 lámparas

GAM Inauguración del Sendero Seguro en Cuchilla del Tesoro. (Jorge Aguilar)

Seguridad para las mujeres, caminos iluminados con 485 lámparas, vigilados, transitables, más presencia policial y espacio público rescatado y renovado, es la nueva historia que inicia en la colonia Cuchilla del Tesoro, de la alcaldía Gustavo A. Madero; espacio que luego de que varias administraciones mantuvieron en el abandono, llega una realidad de paz y bienestar para las mujeres.

El kilómetro y medio de camino de bienestar que nació en la Cuchilla es el arranque del programa “Camina Segura”, en la que según el alcalde, Janecarlo Lozano, al iniciar la intervención en el inicio de su Gobierno, se percataron que el descuido era mayor, por lo que se requería de más obras para hacer de ese sitio una colonia nueva.

De ser una zona gris, con casas que tenían las fachadas descuidadas, el mercado público en mal estado, calles con 980 baches y altos índices delictivos, en los primeros días del año, la GAM estrenó un mejor lugar para vivir, con 100 por ciento de vialidades libres de agujeros que detengan a los automovilistas.

Acompañado de los vecinos que lo recibieron con porras y carteles, Lozano inauguró la avenida, cortó el listón y encendió todas las luminarias nuevas.

GAM Nuevo arco techo del mercado. (Jorge Aguilar)

Las obras contemplaron una remodelación desde la calle Oriente 14 a Poniente 15, a lo largo de la avenida Cuchilla del Tesoro, con la colocación de 224 postes de alumbrado público, que incluyen la instalación de 100 luminarias de 150 watts en los techos de los hogares para que ninguna banqueta esté en la oscuridad.

De 200 luminarias con las que se contaba en Cuchilla del Tesoro, ahora los vecinos pueden disfrutar de tres tipos de lámparas, 24 convencionales en postes, 100 instaladas en fachadas para proteger las entradas y 130 balizas colocadas en puntos estratégicos como centros deportivos, paradas de autobús, centros de barrio, casa de cultura y pequeños negocios. Dicho programa de iluminación implica más del 100 por ciento de luz del que se contaba en la administración pasada, con un total de 485 nuevas luminarias.

“Lo que estamos haciendo con el bachetón es lo que nunca hicieron las antiguas administraciones, llegaban y hacían que tapaban un bachecito y se iban, hoy tenemos trabajadores comprometidos, porque los hemos convencido de que tenemos que entregar trabajos de calidad”, dijo Janecarlo.

GAM Postes de luz instalados en el Sendero Seguro. (Jorge Aguilar)

Los habitantes de las casas que se ubican en el Sendero Seguro fueron beneficiados con pintura nueva para sus viviendas, además de 25 murales artísticos que adornan las fachadas y embellecen el paso peatonal.

“Donde hay luz y color, los delitos son menores; queríamos que nuestros Senderos cumplieran con todos los propósitos, que fueran seguros, pero también tuvieran arte porque en Gustavo A. Madero tenemos jóvenes súper talentosos. Antes, a los jóvenes los perseguían cuando pintaban, hoy les pagamos y los becamos para que vengan a pintar y a hacer arte”.

Previo a la intervención, el mercado sólo contaba con una lona rota en la que se protegían los comerciantes; esta administración lo sustituyó por un arco techo construido con los materiales de mayor durabilidad y así dignificar el empleo de todos los locatarios de la Cuchilla del Tesoro.

Lozano enfatizó que se mantiene firme el operativo de clausura de chelerías en toda la alcaldía, ya que no tolerará que ningún joven de Gustavo A. Madero esté cerca del alcohol y que eso provoque actividades delictivas.

“Les pido una disculpa a todos los que tuve que clausurar, pero lo advertí desde la campaña, que no iba a permitir que en esta alcaldía se siguiera vendiendo alcohol a nuestros jóvenes, porque su futuro no es negociable, tienen que ser el futuro de esta ciudad, de México y tienen que estar en los centros deportivos, en las casas de cultura, becados en las universidades, pero no más en las esquinas y en las chelerías”.

“Cuando llegué a esta colonia hace tres meses, casa esquina de Cuchilla del Tesoro tenía más de 20 jóvenes por esquina ingiriendo bebidas alcohólicas, las mujeres no podían salir porque la noche era terrorífica, hoy regresó el orden y la paz”.a

Por último, el alcalde adelantó que en las próximas semanas, las mujeres maderenses serán beneficiadas con tarjetas en las que recibirán hasta ocho mil pesos, con la finalidad de que emprendan un negocio o mejoren su situación económica. Para vencer la desigualdad, en Cuautepec existirá un edén en el anterior parque Juventino Rosas, con actividades deportivas, culturales, pista de hielo gratuita todo el año, alberca olímpica, tirolesas, canchas sintéticas y el espacio más moderno de la demarcación.