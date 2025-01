El futuro del toro de lidia está en juego si se prohíbe la fiesta brava: taurinos

El toro de lidia podría extinguirse si se prohiben las corridas (Foto: criadores de toros de lidia)

Se llega a la conclusión de que los argumentos de los grupos a favor o en contra de las corridas de toros ya están desgastados, sea que la fiesta brava se reinvente o se prohíba en la Ciudad de México representaría un paso muy importante ya que la decisión podría replicarse en el resto de la república; hay dos puntos que destacan en la discusión, el tema económico y el futuro de la raza, “porque el toro de lidia no existe sin tauromaquia”, “pero no es una raza que ponga en riesgo la extinción de la especie”.

Desde antes de la era común, se habla de que la gente con influencia obtiene lo que quiere y es lo que la sociedad cree que sucede con la fiesta brava, algunos afirman que la tauromaquia se mantiene por intereses, que se trata de un tema pasional de personas influyentes; que es un “festejo” que da cierto estatus social, cuya realización representa más perdida que ganancia. Actualmente hay cinco estados de México dónde se prohíbe la practica: en Sinaloa, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero.

“Yo tengo una fundamentación que a lo mejor esta errónea, tiene que ver con el poder que tienen ciertos empresarios que son fanáticos de este mal llamado tradición, que desde mi punto de vista trasgrede absolutamente la dignidad de todos los seres vivos no humanos”, señaló el diputado Jesús Sesma en entrevista con este diario.

Ambientalistas y protectores de animales coinciden en que la fiesta brava prevalece por un grupo de élite, “es ilegal, delincuente y viola normas persiste por el contubernio con autoridades que disfrutan de este espectáculo” dijo David de Humane Society International.

Ante dichas ideologías el legislador Pedro Haces Lago aseguró que, quienes creen que la fiesta de los toros es un negocio, esta equivocado, “el que hace empresa lo hace por amor a la fiesta”. Destacó que antes de su prohibición deben considerarse las afectaciones laborales directas e indirectas y la preservación de una raza ancestral. “Si el partido verde o los promoventes (de la iniciativa) van a abrir una fundación o un santuario de toros de lidia para que se preserve o no se extinga la raza, estaría magnifico”, comentó también en entrevista con Crónica.

El toro de lidia no existe sin tauromaquia, ¿Cuál será su futuro?

Quienes defienden la practica cultural aseguran que se trata de una iniciativa incoherente cuyo fin sería terminar con la raza; pero para quienes buscan poner un fin al maltrato animal en los espectáculos dicho argumento es irrelevante porque existen cientos de razas de bovinos y no desaparecería un especie, sino una raza “creada para ser maltratada”.

“Se han perdido muchas razas bovinas y el mundo sigue, si se pierde el toro de lidia no pasa nada, si se va a extinguir la raza, que se extinga; el mundo no va a cambiar sin el toro de lidia, lo único que va a pasar es que no habrá más crueldad, se terminará la maldición”, comentó Marielena Hoyo, exdirectora del Zoológico de Chapultepec y defensora de animales, a este diario. También recordó que cuando ella estaba en el cargo, hace más de 40 años, fue la primera persona que levantó una encuesta ciudadana antitaurómaca en el Zoológico de Chapultepec.

Alejandra Arroyo, empresaria taurina, precisó que la iniciativa es contradictoria debido a que pretende proteger al toro de lidia, pero no considera su futuro al prometer su extinción, “el toro de lidia no existe sin tauromaquia, los únicos que cuidamos al toro de lidia somos los taurinos”.

“Aquí la incógnita que tenemos todos es: cuál es el fundamento para este animal que existe por y para la tauromaquia, qué se va a hacer con los toros, es algo que la iniciativa no cubre, ¿los van a mandar a Black Jaguar-White Tiger?”.

“Esa es una argumentación que han dicho muchos ganaderos, que los toros de lidia no tienen otro fin en su vida. Si está en el haber perder o extinguir una raza, con tal de evitar el maltrato y la crueldad lo felicito, porque mantener una raza a costa de sufrimiento y de muerte es lo mas indigno que pudiese tener un ser humano”, precisó Sesma.

El toro de lidia es criado especialmente para las corridas de toros

El toro de lidia es criado con amor y respeto

“Los toros son animales que son criados con muchísimo amor y respeto, hay ganaderías donde incluso se les ponen fundas en los pitones para que lleguen inalterados a la plaza de toros. Entiendo que a la gente le cuesta entenderlo, pero los toros son criados con muchísimo respeto porque al final como ganadero lo que buscas cuando mandas a un toro alguna plaza es que el toro hable por ti”, detalló la empresaria a este diario.

Detalló que el toro de lidia es un animal territorial, con características que requieren cuidados especiales y una crianza única, de tres o cuatro años, “que sólo los ganaderos de lidia llevamos; en cualquier rancho donde tienen toros de engorda son corrales inmensos, pero donde hay la misma cantidad de animales que metros, acá es muy diferente tienes que tener muchísimo muchísimo espacio por toro, porque son animales violentos que hasta entre ellos pueden llegar a matarse”.

Para Jesús Sesma, “es egoísta pensar que porque uno cría a un ser vivo, en este caso no humano, tiene derecho a decidir cuando muere. Es como si yo procreo un hijo yo decido cuando muere”.

Los toros de lidia son criados en campos con suficiente espacio

Al toro no se le maltrata antes de la corrida

Alejandra desmintió que al toro se le maltrate antes de la corrida, aseguró que es ilógico ya que el toro debe rendir al máximo porque de eso depende el indulto, que es el mayor mérito del toro, un torero, un ganadero y a un aficionado, “que el toro se regresa vivo como semental, y si sale mermado de sus cualidades no va a rendir como debe de ser para lograr el indulto. Se dijo mucho alguna vez que se les ponía vaselina en los ojos, y un toro ciego, es mucho más peligroso”.

Prohibir corridas de toros provocará perdida de 30 mil empleos

Pedro Haces Lago detalló que la capital alberga dos plazas de toros, la plaza México que tiene una capacidad para 22 mil personas “es la plaza de toros mas grande del mundo, un centro de espectáculos históricos, es tradicional, hay cerveceros, gente que vende dulces, comida, que venden desde hace 30 o 40 años y viven de eso, no sólo el día de las corridas”; y la Plaza Arroyo que tiene aforo para 900 personas, de acuerdo con el legislador, prohibir las corridas de toros en la capital provocaría la perdida de 30 mil empleos derivados del festejo.

Una de las cuestiones más apremiantes para el sector es, ¿qué va a a ser del sector laboral tan importante que ha dependido toda su vida de la tauromaquia?, “qué va a ser del torero; del subalterno, del picador, del banderillero, del mozo de espadas. Que vayan previniendo qué van a hacer con 30 mil trabajos, con la industria y con los animales”.

Alejandra agregó que la tauromaquia en la capital tiene un vinculo con la tauromaquia de todo el país, incluso, destacó que las ganaderías de toros de lidia en estados en donde ya no hay corridas se mantienen por la fiesta brava en el resto del país. Comentó que en caso de prohibirse, también se estaría privando su derecho al libre desarrollo, a la cultura e incluso a la propiedad.

Hay cientos de personas que se han dedicado solo a esta actividad.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presentó en 2018 un documento de caracterización y dimensionamiento de la tauromaquia en México que revela que existen pérdidas y no ganancias. Sofía, integrante de Cultura sin Tortura, el colectivo que promovió la iniciativa ciudadana, comentó que Miguel Alemán Magnani y Rafael Herrerías, exadministradores de la Plaza México, reconocieron públicamente que “la fiesta brava en la Plaza México no era negocio”, que habían tenido más de 20 años de perdidas y sólo se había ganado en dos años; aseguraron si esta plaza se mantiene vigentes por un tema de pasión y no por economía.

“No hay pruebas que certifiquen que son 30 mil empleos los que genera la tauromaquia, el secretario de desarrollo económico de la administración anterior (Fadlala Akabani), comentó en un parlamento que las corridas de toros en la Plaza Monumental dejan 475 empleos por evento”.

Las plazas de toros podrían tener otro destino

Quienes buscan que se prohíban las corridas de toros aseguran que los recintos en donde se realizan pueden servir para otro tipo de espectáculos como musicales o culturales, que generen más derrama económica que la tauromaquia. Ejemplificaron con el Toreo de Cuatro Caminos, en el Estado de México, que se convirtió en un centro comercial, y la Plaza de Toros de Torreón, Coahuila, en la que se realizan distintos eventos.