Instala Cuauhtémoc Comisión en contra del hostigamiento y de la violencia de género

Cuauh Alessandra Rojo de la Vega firma el convenio de la Comisión. (Especial)

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la instalación de la Comisión para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Discriminación y Violencia de Género contra Servidoras Públicas en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el acto, también se llevó a cabo la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia a estas conductas, con el objetivo de garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia.

Con esta acción, el Gobierno de Rojo de la Vega convirtió a la Cuauhtémoc en la primera alcaldía en formalizar esta lucha, tras la publicación en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Discriminación y Violencia de Género en Contra de las Servidoras Públicas en la Alcaldía Cuauhtémoc, así como el pronunciamiento de Cero Tolerancia ante estos comportamientos.

“Hoy esta comisión es una realidad esto no es menor, es un paso contundente en la lucha por transformar los lugares de trabajo y hacer lugares seguros donde la ley se cumpla, donde los derechos sean protegidos y donde ninguna mujer tenga que callar por miedo”, aseguró la alcaldesa al encabezar el acto y la toma de protesta a los integrantes de esta Comisión, que tiene la tarea de atender denuncias, aplicar protocolos y establecer mecanismos para erradicar prácticas de hostigamiento, acoso y discriminación hacia las tres mil 780 trabajadoras de la alcaldía.

Hoy damos un paso histórico en Cuauhtémoc: instalamos la Comisión para la Atención de los Casos de Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Violencia de Género contra las servidoras públicas.



Este no es solo un acto simbólico, es un compromiso firme respaldado por reglamentos y… pic.twitter.com/gJSPfT1v9c — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) January 20, 2025

En su mensaje, la mandataria recordó que su Gobierno ha implementado acciones como la atención a 125 casos de violencia de género, con la ayuda del protocolo ‘Reacción Violeta’, además del acompañamiento integral a más de mil 300 mujeres a través de los servicios que brinda la Casa de la Mujer, localizada en Tepito. Actualmente, su Gobierno acompaña a tres mujeres que se atrevieron a denunciar casos de violencia de género que desde 2018 sufrían dentro de la administración local.

En este sentido, destacó la importancia de abordar todas las acciones de su Gobierno con perspectiva de género, como una forma de diseñar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades para todas y todos. “Porque sabemos que merecemos entornos laborales sanos y libres de cualquier tipo de violencia y hoy estamos avanzando hacia esa meta”, subrayó.

Rojo de la Vega reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo en la atención que ofrecen a las mujeres en Cuauhtémoc, “yo siempre lo he dicho, porque lo he vivido como activista: acompañar a una mujer no es fácil, darle asesoría legal, psicológica no lo es; es un trabajo 24 horas, siete días de la semana. Muchas veces en la madrugada, muchas veces de comprensión, muchas veces de insistirle a las mujeres de que confíen en nosotros, que no tengan miedo”, enfatizó.