Posponen audiencia de “Fofo” Márquez, pidió al juez que no le destruya la vida

Familiares exigen la liberación del influencer. Crédito: FGJ

La última audiencia de desahogo de pruebas de Rodolfo “N”, alias “Fofo” Márquez, fue suspendida a causa de que la defensa del influencer pidió más tiempo para exhibir una prueba importante a favor de su cliente.

Durante la audiencia, en la que aparentemente el juez determinaría un fallo condenatorio o absolutorio, “Fofo” acusó que la víctima, la señora Edith, fue quien lo insultó primero el día del incidente, sin embargo, eso no resultó trascendente para la autoridad judicial.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro. Le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es. Soy un caso mediático, soy un influencer famoso, pero aquí no soy nadie”, suplicó “Fofo” en su audiencia.

Y subrayó que Edith fue quien lo agredió primero: “Mientras salíamos del estacionamiento, una mujer golpeó mi carro y yo le dije tranquilamente que llamara a su seguro y ella me agredió verbal y físicamente”.

En tanto, Edith declaró: “No tuve la oportunidad de insultarlo, lo primero que recibí fue un golpe en la cara y luego me fui al piso, yo sí fui insultada por él cuando estaba en el piso”.

Tras la petición de ampliación del plazo para revelar los datos de prueba faltantes, el juez José Carmen Vilchis determinó que la audiencia se reanudará el próximo 24 de enero a las 14:00 horas en los juzgados del penal de Barrientos de Tlalnepantla de Baz.

Tras nueve meses en prisión, “Fofo” podría ser condenado a 46 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio, no obstante, su familia insiste en que lo que sufrió Edith únicamente fueron lesiones que sanaron rápidamente.

A pesar de que la novia de “Fofo”, Melanie, fue convocada a asistir a la audiencia para el desahogo de pruebas, la mujer no asistió a causa de lo sataques que sufre en redes sociales. En tanto, Rodrigo, el hermano del acusado, exigió que se deje de mencionar a la mujer en el caso, dado que ha sido insultada en la web.

El creador de contenidos es acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa por la golpiza que dio a la señora Edith, cuando ella dañó accidentalmente el espejo retrovisor del vehículo del “Fofo”, en un estacionamiento de un centro comercial del municipio de Naucalpan.