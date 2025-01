Declaran culpable al “Fofo” Márquez por tentativa de feminicidio; podría pasar 48 años en prisión

Fofo Rodolfo "Fofo" Márquez. (FGJEM)

Rodolfo “N”, alias “Fofo” Márquez​ fue declarado culpable del delito de tentativa de feminicidio, por haber golpeado y agredido psicológi​camente a la señora Edith Márquez,​ ​en febrero del 2024 en un centro comercial del municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con el juez Carmen Vilchis Ramón, los elementos presentados por el ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron suficientes para determinar que el “Fofo” tuvo la intención de privar de la vida a la víctima, pues a pesar de que en reiteradas ocasiones, la defensa del acusado señaló que únicamente se debería de juzgar por lesiones menores, el influencer declaró que actuó de manera equivocada, además de que tiene conocimientos de boxeo y artes marciales, con los que su ventaja en fuerza física y mecánicas de golpes, lo colocan en una situación de dolo hacia Edith Márquez.

A las 14:00 horas inició la última audiencia del influencer, quien vestía una chamarra marca Puma color azul y pantalón Adidas del mismo color. Detrás del vidrio de los acusados, “Fofo”, en sus palabras, esperaba que el juez lo señalara conforme a derecho y no por lo mediático que se volvió el caso por tratarse de uno de los creadores de contenido más famosos de México.

A pesar de que la audiencia se pospuso a causa de que los abogados de “Fofo” solicitaron más tiempo para presentar una última prueba, en la que su pareja Melanie declararía, dicho aparentemente importante, cuando Vilchis Ramón se las solicitó, dijeron que no contaban con ese recurso.

Minutos antes del litigio, llegó la señora Márquez a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, donde rechazó las declaraciones de la mamá de “Fofo” acerca de que sus lesiones no implicaron huesos rotos y que en menos de un año podría sanarse psicológica y físicamente.

“¿Cual es el problema psicológico que tiene? (La novia de Fofo) porque en las redes sociales le dijeron, imagínense yo, mi exposición, que me hayan expuesto a nivel nacional o más golpeándome, lo que sufrí con las lesiones. La señora sí puede venir a ver a su hijo una vez a la semana, yo a mis hijos no los puedo ver porque tuvieron que salir del país”.

“Tengo empatía con ella, es madre y tengo un hijo de esa edad. Dice que se siente destrozada, que su vida está acabada y que no puede abrir las cortinas de su casa, imagínense señora, la víctima cómo se sentirá. ¿Por qué ella no se ha restablecido? No fue víctima ¿Cómo se pone a decir que un año tengo que estar perfecta? Dele gracias a Dios que no me mató porque en qué situación peor estaría su hijo; qué manera de expresar el dolor ajeno de una persona”.

Conocimientos en box de Fofo agravaron la acusación

Desde el comienzo del juicio, la defensa de la víctima tuvo la oportunidad de expresar las razones de que la sentencia de tentativa de feminicidio no se podría desvirtuar. Específicamente, acusaron que Edith declaró que al momento de que Fofo la golpeaba, sentía que perdía la vida, además que de en el video que se utilizó como dato de prueba, se observa que un hombre que conducía un carro gris le advirtió al influencer que la podía matar, además de que otra persona, quien es vecino del acusado, lo reconoció y le indicó a la Policía de Investigación el domicilio del creador de contenido.

Además, señalaron que la violencia de género se ejecutó cuando Fofo le dijo a Edith que todas mujeres eran pendejas para conducir un vehículo. Por igual, quedó inválida la acusación del influencer de que la mujer lo había insultado primero, pues al momento de ser golpeada en la cabeza, pecho, abdomen y la tiró al piso, no pudo pronunciar palabras.

Asimismo, se comprobó que Fofo estaba inscrito a un gimnasio en el que una vez a la semana practicaba boxeo y artes marciales, lo que le otorgó las habilidades y técnicas suficientes para saber de qué manera quitarle la vida a una persona.

También, la defensa rechazó las declaraciones de Fofo ante el Ministerio Público, donde mencionó que quien golpeó a Edith fue su personaje, no Rodolfo “N”, pues es la manera en la que se comportaba cuando realizaba contenidos virales. A ese señalamiento, Fofo negó con la cabeza y señaló con la mano que según él, no era verdad.

Defensa de Fofo acusó que nunca quiso matar a Edith

Siempre atento, Fofo escuchó los alegatos en su contra; cuando tocó el turno de que sus abogados hablaran, se dedicaron a desvirtuar el video donde se observa la agresión del influencer, al decir que en ningún momento un hombre en un vehículo gris le dijo que dejara de golpear a la mujer y que los testigos estaban en otro sitio el día de los hechos, además de aparentemente, la Fiscalía fabricó el delito, cuadró las fechas y sitio del crimen con peritos que aparentemente no estaban capacitados para eso.

A todo lo que su defensa hablaba, Fofo asentía con la cabeza y hacía señas a sus abogados y familia.

Hacia las técnicas de artes marciales que posee, los abogados consideraron que alguien que desea matar a alguien, sabe en qué momento detenerse cuando lo agrede físicamente, lo que se podía avalar en el estudio pericial donde se afirma que Fofo no tiene tendencias feminicidas.

En adición, negaron que las acciones de Fofo impliquen violencia de género y tentativa de feminicidio, dado que no la azotó en piso y al no conocerla, no habría razones para querer privarla de la vida y cuando dejó de golpearla, se demostró que no tenía intención de asesinarla. Aunado a que la Fiscalía habría escrito una narración dramática de las agresiones que sufrió Edith.

La conclusión de la defensa fue que el hecho se trató de un incidente de tránsito, con lesiones que no ameritaron problemas mayores para Edith. En ese momento, el influencer se sentía seguro, volteaba a ver a su mamá y hermano y sonreía, nuevamente hacía ademanes como si les tratara de decir algo.

Indignada por lo que había escuchado, Edith tomó la palabra y con la voz entrecortada subrayó que se sintió ofendida con esas declaraciones, ya que no había la manera de desmentir que un carro gris no llegó al estacionamiento del centro comercial, dado que el video expone la manera en que fue agredida y los testigos fueron quienes conocían al influencer, pruebas que no se pueden manipular. “Le pido que se haga justicia”, le suplicó al juez.

Mientras hablaba, algunos familiares de Fofo hacían muecas, negando lo dicho por Edith.

Es un delito fabricado, mi familia no es asesina: Fofo

La autoridad judicial le dio el derecho de hablar a Fofo, pero fue interrumpido por su defensa y le solicitó un receso para ponerse de acuerdo antes de que emitiera una palabra. Vilchis Ramón les dijo que en la parte de los alegatos tuvieron la oportunidad de expresarse y que a pesar de que le otorgará tres minutos de receso, la petición sería considerada en el juicio.

Pasó el tiempo y Fofo dijo: “pido que se me juzgue conforme a derecho. Sí le pegué, mi familia no es peligrosa, somos gente decente, estamos aquí, no nos tienen que tener miedo. Nunca mataría a nadie y pido que se me juzgue bien, no soy cualquier influencer, soy uno de los más reconocidos de todo internet”.

“Es un delito fabricado, no somos asesinos y pido que no se ensañen conmigo, llevo un año aquí por un delito que no cometí”, agregó.

El juez declaró un nuevo receso para dar el fallo; una vez adentro, la familia del Fofo veía hacia el suelo esperando la decisión.

El video habla más que cualquier testimonio: Fofo

“El fallo es condenatorio”, dijo el juez. La mamá de Fofo, su hermano y otros familiares comenzaron a llorar y a agarrarse la cabeza. El influencer hizo una mueca y con la cara desencajada y los ojos llorosos veía a su madre y le decía “tranquila, no pasa nada”, al mismo tiempo que sonreía para calmarla.

Según el juez, el video pesa más que cualquier testimonio, el conductor del automóvil gris le dijo que dejara de agredirla y los señalamientos “todas las mujeres son pendejas”, implican discriminación y violencia.

Ser deportista en boxeo, no le ayudó a Fofo, pues eso fue determinante para que el juez señalara que tenía ventaja física y conocimientos para lastimar a alguien. Inclusive, el influencer confirmó que ocurrieron los hechos cuando en su primera declaración ante el Ministerio Público aseguró que la golpeó y que “actué de manera equivocada”.

En tanto, el próximo 29 de enero será cuando se le informe a “Fofo” cuántos años permanecerá en prisión, los cuales podrían ser hasta 47.

Una vez concluida la audiencia, Edith agradeció a las autoridades por ayudarla a lograr justicia en su caso y subrayó que el influencer siempre tuvo la intención de asesinarla.

“Agradecida porque se hizo justicia, siempre creí en la Fiscalía, el video es una prueba contundente, lo analizó, verificó y agradecida con él. Por parte de la familia de Rodolfo nunca me han faltado al respeto, al contrario, somos personas educadas, tenemos el respeto hacia ambas familias desde que inició esto. La pena va de una mínima a una máxima, la mínima es de 13 años, la máxima es de 47, el juzgador lo evaluará”.

“Su mamá (de Fofo) siempre ha tenido una postura de ser una dama, sé que es difícil, soy madre, tengo un hijo exactamente de la edad, pero debemos de entender que los actos tienen consecuencias y como madres cometemos acciones que perjudicamos a nuestros hijos en su vida futura”.