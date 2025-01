Hoy No Circula sábado 25 de enero: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

Este sábado 25 de enero, los conductores de la Ciudad de México y el Estado de México deben considerar las restricciones establecidas por el programa Hoy No Circula y estar al tanto si auto descansa.

Esta medida, que ha sido parte del día a día en la Zona Metropolitana del Valle de México, tiene el propósito de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en esta región altamente transitada.

¿Qué autos no circulan hoy?

En este cuarto sábado de enero, las restricciones aplican a los vehículos con placas terminadas en números pares y que porten holograma 1. Además, los autos con holograma 2 tienen prohibido circular todos los sábados sin excepción. Estas normativas son aplicables tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México que forman parte de esta regulación.

Hoy No Circula Sábado

¿Hay doble hoy no circula hoy?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, las condiciones atmosféricas actuales no justifican la activación de un doble Hoy No Circula. Por ello, este sábado no se implementarán medidas adicionales, lo que brinda un respiro a los automovilistas preocupados por posibles restricciones más severas.

¿Qué autos sí tienen permiso para circular este sábado?

Aunque las limitaciones buscan disminuir la contaminación, existen excepciones que permiten mantener la movilidad esencial.

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que portan hologramas “00” y “0”, están exentos de las restricciones. Además, las unidades destinadas al transporte público, los servicios médicos y las emergencias tienen autorización para circular sin limitaciones.

Estas disposiciones reflejan un balance entre la necesidad de reducir emisiones contaminantes y garantizar la funcionalidad en la metrópoli.

Horarios del programa Hoy No Circula sábado

El programa tiene vigencia de 5:00 a 22:00 horas, periodo en el cual las restricciones deben ser cumplidas. Fuera de este horario, los conductores pueden circular sin inconvenientes. Más allá de las limitaciones temporales, el objetivo es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir las emisiones vehiculares en una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo.

Consecuencias económicas por incumplir el Hoy No Circula sabatino

El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones económicas significativas y el traslado del vehículo al corralón. Las multas vigentes oscilan entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito.

Por este motivo, es indispensable que los automovilistas se mantengan informados y planifiquen sus desplazamientos con antelación para evitar problemas.