Alessandra Rojo de la Vega denuncia amenazas de muerte

La alcaldesa recibió amenazas vía redes sociales

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de La Vega, recibió amenazas de muerte a través de mensajes de audio en redes sociales, en los que le piden que no se meta con “los de Tepito” y dio a conocer que ya denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)y solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que el área de inteligencia investigue el caso.

Rojo de la Vega reveló que desde que inició su camino como activista ha recibido amenazas y presiones constantes y precisó que dichas intimidaciones no han cesado, en esta ocasión recibió (el pasado 26 de enero) un mensaje de voz que reprodujo y entre amenazas e insultos le piden que no se meta con “los de Tepito”.

“Ya no te metas con los de Tepito… namas donde salgas te van a matar y te van a cortar las manos y las patas.. te sientes bien bonita ahí en el paraíso, te vamos a matar. Ya te tenemos ubicada”, decían los mensajes.

“Las y los ciudadanos estamos hartos de la extorsión y la persecución”, precisó la alcaldesa.

“La valentía no es la falta de miedo... no vamos a ceder”, dice Rojo

Ante los hechos, la alcaldesa declaró que no esconderá ninguna amenaza “la valentía no es la falta de miedo” y destacó México se ha convertido en un país en donde ser mujer es un riesgo constante, por lo que no permitirá que dichas intimidaciones desvíen su “gran trabajo”.

“La mayoría queremos paz, agradecemos a las y los vecinos que todos los días alzan la voz contra la inseguridad y las irregularidades. Este es su gobierno y no los vamos a dejar solos y solas”.

“Estas acciones buscan intimidarnos y desviar nuestra labor a favor de la seguridad, justicia y una vida libre de violencia para todas y todos. No vamos a ceder ante las amenazas ni a permitir que nos amedrenten. Este gobierno trabaja dentro del marco de la ley, y así seguiremos, defendiendo los derechos de nuestras vecinas y vecinos. ¡Cero tolerancia a la violencia y a las amenazas!"

“Hacer las cosas bien implica riesgos; el miedo no será obstáculo”

La alcaldesa reiteró su compromiso con los ciudadanos de la demarcación y aseguró que “hacer las cosas bien implica muchos riesgos, pero nuestro deber es ponernos al servicio de aquellos que no tienen voz y garantizar la justicia”.

Reiteró que el Gobierno de la Cuauhtémoc trabaja todos los días para construir un futuro de paz y de seguridad para todas y todos, “seguiremos tomando decisiones valientes a favor de la ciudadanía”.

Rojo de la Vega detalló que las amenazas fueron recibidas a partir del cierre de tres chelerías dentro de Tepito, “no nos van a detener, vamos a seguir trabajando porque son las peticiones de nuestras vecinas y vecinos. El miedo no va a ser un obstáculo”.

También aprovechó para hacer un llamado a la FGJCDMX y a la SSC para que den con los responsables, “agresores que se sienten muy valientes amenazando detrás de un aparato”.

Ya fueron denunciados los hechos de manera formal.

“No me quedo confiada”, dijo, al recordar que ella ya sintió el terror que sienten miles de mujeres al enfrentarse a autoridades que “responsabilizan a las mujeres de lo que les pasa o a afrentarse al miedo de alzar la voz por pensar que nada va a suceder”.

Alcaldesa es amenazada 8 meses después de su atentado

Las amenazas en audio llegan a la alcaldesa a más de 8 meses del atentado contra su vida, el 11 de mayo, en la colonia Peralvillo, al terminar un acto de campaña electoral como candidata a la demarcación.

El día de los hechos, Alessandra se encontraba en su vehículo estacionado, un sujeto llegó y disparó en la parte trasera de la camioneta en al menos cinco ocasiones.

Por el hecho, fueron detenidas tres personas, quienes fueron procesadas por el delito de feminicidio en grado de tentativa.