Diputados no se atreven a definir su votación sobre corridas de toros: PVEM; pide que no se dilate el proceso

Las y los integrantes del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México reiteraron su posicionamiento en contra de las corridas de toros; Jesús Sesma, secretario general de la bancada, aseguró que las y los diputados no se atreven a definir su votación, tanto en este tema, como en el de las peleas de gallos, por ello, hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso capitalino, la panista Daniela Álvarez, a no aplazar la iniciativa.

Jesús Sesma aprovechó para reconocer al diputado morenista Pedro Haces Lagos, quien ha mostrado su postura a favor de la fiesta brava, “aunque no la comparto”, dijo Sesma.

Destacó que se trata de la primera iniciativa ciudadana que entra en el Congreso capitalino, por lo que es de suma importancia evitar que se dilate, “si nosotros no garantizamos ese derecho que tienen los ciudadanos de presentar una iniciativa, estamos violando a los ciudadanos”.

Por ello, hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso capitalino, la panista Daniela Álvarez, para que no autorice prácticas dilatorias de consultas a Pueblos y Barrios Originarios ya que no tienen una afectación directa en caso de que se prohíba la tauromaquia en la capital; además, dio a conocer diversos motivos por los que no es viable hacer la consulta que se pretende.

Dilatar la iniciativa traerá consecuencias

“Sí la necedad de ciertos diputados es hacer los temas dilatorios, el Partido Verde hará todo lo que esté en sus manos para que eso no suceda”, sentenció, a la vez que comentó que los legisladores del PVEM en la CDMX están dispuestos a salir a las calles con las organizaciones a favor de frenar la tauromaquia.

“Vamos a jugar con la misma moneda, nos quieren dilatar esta iniciativa, vamos a dilatar lo que tengamos que dilatar (hablando de iniciativas de sus compañeros), no quiero caer en ese juego. Lo que no voy a permitir es que no se suba el dictamen, que se vote como quieran pero que se vote, que se hagan autónomos y responsable de su votación y de lo que la gente quiere. Esa es nuestra obligación como diputados”.

Descartó que se ponga en riesgo la alianza de la Cuarta Transformación, “seguiremos ayudando a la jefa de Gobierno Clara Brugada en su proyecto y al de la doctora Claudia Sheinbaum, no necesariamente por estar en el proyecto debemos estar de acuerdo en todo”.

Corridas de toros no son rituales tradicionales o ancestrales: Consejo Nacional de Pueblos Indígenas

Dio a conocer que el movimiento México Sin Toreo envió a la Comisión de Puntos Constitucionales un documento en el que el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas precisa que las plazas y palenques no están considerados como espacios sagrados o consagrados; incluso menciona que las corridas de toros no están consideradas como rituales ancestrales o tradicionales.

Recordó cuando un diputado llevó al Senado un gallo para sacrificarlo y dio a conocer que la presidenta del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, Adriana Poblano Ramos, se pronunció en contra del acto a través de un comunicado:

“Los actos sacrifícales en espacios públicos no sagrados ni consagrados para el desarrollo de nuestras prácticas identitarias, culturales o ancestrales contravienen el pacto constitucional de mantener la unidad”, citó Sesma.

El diputado detalló que en el documento enviado por México Sin Toreo dice que la tauromaquia no tiene fundamento en archivos que determinen que son expresiones culturales, “no hay nada, no hay un fundamento legal que pueda avalar que son ancestrales este tipo de actividades; no se lo pueden adjudicar”.

En el mismo documento se hace referencia también a sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), votadas por unanimidad, que aseguran que las corridas de toros y peleas de gallos provocan daños a los animales, por lo que su prohibición es una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar de los animales.

Sesma también destacó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya informó que ve complicado realizar las consultas sobre la prohibición de las corridas de toros; “tenemos el tema del Poder Judicial y la consulta del presupuesto participativo”.

Ante los hechos, el legislador llamó a la Comisión de Puntos Constitucionales y a las y los legisladores del Congreso local a no hacer caso omiso a las sentencias de la SCJN, a la Secretaría de Pueblos y Barrios de la CDMX, al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas e incluso a lo que mandata la Constitución Mexicana.

PVEM ha recibido amenazas

Jesús Sesma dio a conocer que los integrantes de la bancada verde han sido intimidados y han recibido amenazas en redes sociales, “con la familia no, ya basta, entiendo que las pasiones nos llevan a escribir cosas que no queremos; aquí estamos, tenemos nombre y apellido, no lo externen a las familias. Si no les parece nuestra postura están en todo su derecho. Nosotros vamos a defender lo que creemos que está bien y estamos obligados a defender a aquellos que no tienen voz”.