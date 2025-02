“Por supuesto que tengo miedo soy un ser humano, pero la vida sigue”, asegura Diana Sánchez Barrios

Diana Sánchez Barrios fue víctima de un ataque armado el 17 de octubre de 2024 (Jennifer Garlem)

Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente en el Congreso de la Ciudad de México, reveló que luego del atentado, en el que casi pierde la vida, no ha sido fácil llegar hasta donde está.

“Por supuesto que tengo miedo, soy un ser humano, pero la vida sigue, la vida sigue con todas estas adversidades y yo estoy echada para adelante”, aseguró.

Durante una conferencia de prensa, en la que dio detalles sobre su agenda legislativa, reconoció a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la eficacia que tuvo para detener a los responsables, “detuvieron a quien disparó y a quién informaba cada vez que pasaba por ahí”, recordó.

“Tenemos que apostarle a que desde el Congreso dotemos de tecnología a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que todas y todos los que habitamos en esta ciudad pueden caminar seguros”.

Destacó que no puede dar muchos detalles sobre el caso porque la investigación sigue, pero, precisó que buscan llegar a las personas intelectuales del atentado; “tienen que pagar con cárcel porque asesinaron a dos personas y casi me quitan la vida. No se puede quedar impune este intento de transfeminicidio”.

“Perdió la vida mi primo David y Víctor, casi pierdo la vida por cinco balazos que entraron a mi cuerpo. Por supuesto que la vida cambia, no soy la misma Diana de antes”, dijo.

“Las amenazas siguen”

Agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el apoyo y el respaldo que le ha dado y reveló que cuenta con elementos de seguridad en todo momento porque las amenazas siguen.

“Yo denuncié en su momento a algunos familiares que me pedían 5 millones de pesos, las amenazas continúan y siguen”.

Además, detalló que tiene pendientes algunas cirugías de reconstrucción, continua en terapias para recuperar la movilidad de la mano, perdió el 30% del pulmón, le removerán una placa que le pusieron en el mentón.

“El saber que en ese momento se te va la vida, no tengo manera de cómo explicarlo; yo pienso que sólo las personas sobrevivientes a este tipo de atentados podemos entender ese tipo de emociones, de miedos”.

Agenda legislativa

La diputada detalló que tiene el compromiso social de trabajar en territorio y busca darle continuidad a la agenda de su hermana Silvia Sánchez Barrios.

Entre sus iniciativas abarcará el tema del trabajo por los derechos, temas relacionados con el comercio en el espacio público; la Ley Chambeando Ando, abarcará propuestas de usos de la tecnología para la Seguridad Pública, ampliación de la cobertura de salud de la comunidad trans, “es una agenda amplia, lo primordial es trabajar con compromiso social”.