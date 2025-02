Hoy No Circula sábado 7 de febrero: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

Este sábado 7 de febrero, los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deben estar atentos a las restricciones vehiculares establecidas por el programa Hoy No Circula, una medida diseñada para mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué autos no circulan el segundo sábado del mes?

Las disposiciones para este cuarto sábado de enero afectan a los vehículos con holograma 1 cuyas placas terminan en números pares, además de todos los autos con holograma 2, que tienen prohibido circular todos los sábados. Estas restricciones aplican tanto en las 16 alcaldías de la capital como en los municipios del Estado de México que forman parte del programa ambiental.

Las condiciones atmosféricas actuales no ameritan la implementación de un doble Hoy No Circula, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esto significa que no se aplicarán medidas adicionales y los automovilistas podrán planear sus traslados sin cambios imprevistos.

¿Qué autos sí pueden circular sábado 7 de febrero?

A pesar de las restricciones, ciertos vehículos tienen permitido circular. Entre ellos se encuentran los autos eléctricos e híbridos, así como aquellos con hologramas “00” y “0”.

Hoy No Circula Sábado

También están exentos los vehículos destinados a servicios públicos, emergencias y transporte médico, lo que permite garantizar la movilidad esencial en la metópoli.

Horario de Hoy no Circula Sábado

El programa Hoy No Circula opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, periodo en el que las restricciones deben ser acatadas. Fuera de este horario, la circulación es libre. Más allá de una simple regulación, esta iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia de reducir la emisión de contaminantes en una de las urbes con mayor tráfico del mundo.

No respetar las restricciones puede generar sanciones económicas elevadas y la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón. Las multas oscilan entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, según el Reglamento de Tránsito vigente. Por ello, es fundamental que los conductores consulten previamente las normativas y planifiquen sus desplazamientos para evitar inconvenientes y contribuir a un ambiente más limpio.