Buscará Congreso CDMX soluciones a problemáticas de personas de talla pequeña

Congreso CDMX impulsa accesibilidad al espacio público de personas de talla pequeña

La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México celebró el foro “Hacia una ciudad incluyente. Personas de talla pequeña y su accesibilidad al espacio público”.

En su intervención la diputada Miriam Saldaña, del PT, presidenta de esta comisión, precisó que no siempre se garantiza el acceso equitativo, a la movilidad y espacios públicos, para todos los habitantes, como es el caso de las personas de talla baja.

La diputada destacó que, a diario y debido a su condición, las personas de talla baja son objeto de marginación, exclusión, rechazo, burlas en espacios públicos, escolares y laborales.

“Poner en la agenda legislativa los problemas que a diario enfrentan las aproximadamente 5 mil personas de talla pequeña que habitan en la Ciudad de México”.

Saldaña resaltó la importancia de ver a las y los usuarios de la vía pública como parte de una comunidad diversa, “con múltiples actividades y necesidades que requieren soluciones específicas en cada etapa de la vida, entre las que están la movilidad y el acceso a los espacios urbanos, tales como parques, plazas, calles, banquetas, mercados, estaciones de transporte y otros sitios abiertos a toda la población”.

Asimismo, indicó que este foro tiene como objetivo escuchar de primera mano las experiencias de personas de talla baja y de expertos en la materia “para identificar con mayor claridad las acciones que el Congreso local debe emprender para lograr una ciudad verdaderamente inclusiva, en la que todos los habitantes puedan desplazarse libremente y disfrutar del espacio público en condiciones de igualdad”.

La diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) subrayó la necesidad de que las y los legisladores capitalinos tengan un panorama más amplio en materia de derechos humanos, “se requiere legislar en favor de la población de talla baja en la capital del país, por ello he hecho un punteo de todas esas necesidades que se padecen, ya que, además, es como si vivieran en una violencia sistemática”.

“Hablar de no tener trabajo por una condición es lamentable y no debe suceder; el no tener derecho a la salud plena, que todo ser humano debe de tener, también es lamentable. Resulta terrible que las personas de talla baja tengan que padecer en una ciudad de avanzada, todo lo que aquí nos han platicado”, expresó.