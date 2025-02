Comisión iniciará parlamentos para valorar iniciativa que prohíbe las corridas de toros

El torero enfrenta al toro en la plaza de toros El torero enfrenta al toro en la plaza de toros (La Crónica de Hoy)

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso capitalino iniciará parlamentos abiertos del 17 al 24 de febrero de 2025 con el fin de escuchar a los interesados en la iniciativa ciudadana que pretende prohibir las corridas de toros.

A diferencia de la reunión pasada, que tuvo que ser cancelada porque sólo acudió la presidenta de dicha comisión Daniela Álvarez (del PAN) y su compañero panista Diego Garrido; en esta ocasión, todos que integran la Comisión asistieron a la sesión extraordinaria.

Las y los legisladores celebraron la apertura a los parlamentos abiertos, destacaron la importancia de la escucha a las diferentes voces. Se informó que el registro para los interesados en acudir a los parlamentos abiertos será del 12 al 16 de febrero para iniciar los encuentros del 17 al 24 de este mismo mes.

Los parlamentos se realizarán dentro de la fecha límite para su votación que es el 11 de marzo. Por primera vez, el Congreso de la Ciudad de México está obligado a votar la iniciativa contra las corridas de toros (al tratarse de una iniciativa ciudadana de carácter preferente).

La diputada Daniela Álvarez comunicó a los integrantes de la comisión que los activistas fueron claros en que la iniciativa no tiene tintes partidistas y en “que nosotros tenemos que ser respetuosos del trabajo que hicieron para su validación”. Además, se dijo confiada en que no habrá prácticas dilatorias.

Las y los diputados celebraron el parlamento abierto ya que con ello la comisión cumple con escuchar a las diferentes voces con el objetivo de construir acuerdos.

La diputada Martha Ávila, de Morena, destacó que se tienen que revisar las posturas con planteamientos legítimos para todas y todos, tanto en defensa de los animales como los que expresan impactos económicos, sociales y de diversa índole.

“Yo nunca he ido, ni iré, creo que es para otro nivel de clase y no estamos dentro de esa, pero me interesa el tema del maltrato animal”, precisó.

También aseguró que la determinación que tome la comisión debe favorecer a los seres sintientes, a las personas, a los grupos sociales, pueblos y a la sociedad en su conjunto.

Plantean consulta ciudadana

Durante la reunión se planteó la posibilidad de hacer una consulta ciudadana para poder definir el voto que tienen que hacer las y los diputados.

“Es una iniciativa tan importante que no se puede contaminar con temas personales o políticos. Es una iniciativa que tendrá que dictaminarse de manera legal, con los instrumentos que tenemos y que se han ido generando”, comentó Daniela.

El legislador Diego Garrido (PAN) destacó que el tema de las corridas de toros no es nuevo en la Ciudad de México, ni en el Congreso local, incluso cuando era Asamblea Legislativa también se presentó el tema; recordó que, lamentablemente, a pesar de que hubo parlamento abierto y foros, nunca se pudo someter a votación el dictamen.