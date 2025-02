Víctimas nos dirán cómo reforzar estrategia de seguridad en el Ajusco: Pablo Vázquez

Búsqueda Colectivos de búsqueda en el Ajusco. (Jorge Aguilar)

El titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, explicó que si bien se ha incrementado la presencia policial en el Ajusco, Tlalpan, tras los múltiples reportes de personas desaparecidas, esperan que las víctimas sean quienes les tracen la vía para reforzar el plan de seguridad y búsqueda de ciudadanos no localizados, ya que “la Ciudad de México no le cierra la puerta al fenómeno e invitar a los colectivos y sean parte de un rol primordial en la ejecución de la estrategia”.

Durante la búsqueda de los restos de la joven Monserrat Uribe, las madres buscadoras hallaron al menos 18 casquillos balísticos en el paraje Llano de Vidrio en el Ajusco, lo que desató especulaciones de que en el sitio se realizan agresiones dada la lejanía y poco flujo de personas en el cerro.

“Mantenemos una presencia constante en el Ajusco, no de ahorita, desde tiempo atrás en coordinación con las fuerzas federales. La jefa de Gobierno nos ha pedido reforzar nuestra presencia, no sólo nuestra, si no también del Gobierno en general en atención a las comunidades aledañas e incrementando infraestructura tecnológica en la zona, son proyectos a mediano plazo lo que tiene que ver con sistemas de videovigilancia y sistemas de transmisión de comunicaciones de distinto tipo, son zonas que merecen ese tipo de inversión por el crecimiento urbano”, dijo a Crónica Pablo Vázquez Camacho.

“Estamos presentes actuando de manera permanente en el lugar, acabamos de dar cuenta en la detención en esa zona de uno de los líderes delictivos más importantes del lado de la Ciudad de México y tenemos mesas de trabajo en coordinación con nuestros compañeros de Morelos y del Estado de México para hacer lo propio con células que operan en la región sin respetar fronteras”, añadió.

El secretario reiteró que es activo y constante el trabajo de la SSC para atender las problemáticas, además de las búsquedas que se realizan en conjunto con distintos colectivos, lo que ha permitido establecer distintos hallazgos, labores que, dijo, se harán mejor.