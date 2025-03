Exhiben comerciantes denuncias trabadas en la Fiscalía contra funcionarios de mercados extorsionadores

Manifestación Marcha de locatarios de mercados. (Jorge Aguilar)

“Luchamos por las mejoras de los mercados, para que no sigan extorsionando con un trámite que vale miles de pesos. A partir de ahora, en este movimiento plural donde se le da la voz a todos, hoy traemos denuncias que se han presentado y se han guardado, cuando hicieron la rehabilitación del mercado (Venustiano Carranza) había una jefa de mercados, Marlene Quiroz, y se atrevió a aventarle su cédula de empadronamiento a mi esposa, le dijo que era falsa”, sostuvo un locatario.

“Traigo la denuncia donde le manifestamos a la Fiscalía que sí es comerciante permanente y que se le respeten sus derechos, pero por fuera le dijo: tú no tienes lugar y vete con vía pública para que te de el espacio. A esa denuncia no se le ha dado seguimiento, la archivaron y hoy la vamos a abrir, porque ya no queremos funcionarios corruptos”.

Más de 500 comerciantes de centros de abasto popular de todas las alcaldías tomaron una vez más las calles de la capital, al acusar que por segunda ocasión, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) elaboró de manera errónea los lineamientos de digitalización y, por lo tanto, a la brevedad, perderán su registro, patrimonio y beneficios de obras.

Al ser la segunda vez, en menos de treinta días en la que los vendedores bloquearon las vialidades para exhibir las deficiencias de la dependencia, al expulsar con la nueva reglamentación a las familias de sus negocios que construyeron por generaciones, el grito constante de los inconformes fueron los señalamientos en contra de los JUD de mercados de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco, al amenazarlos de retirarles sus cédulas si acudían a la manifestación; además, evidenciaron , se les pide hasta 300 mil pesos por realizar el trámite de empadronamiento.

“Nos amenazaron para no venir, muchos protestamos porque en nuestras alcaldías nos han amenazado por los JUD con cancelarnos nuestras cédulas de empadronamiento por exigir los derechos; otros han sido despojados por pensar diferente al Gobierno, es una protesta legítima. Por cada local despojado de las alcaldías a los comerciantes, se van a dar a conocer todos los videos de los funcionarios extorsionando a los comerciantes, se nos pide hasta 300 mil pesos por una cédula de empadronamiento, cuando es un trámite gratuito”, narró un comerciante en el cruce de las calles Venustiano Carranza y José María Pino Suárez durante la segunda movilización de mercados públicos.

“Para arreglar mi local por una falla estructural me pidieron 50 mil pesos los funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza, no puedo pagarlo y nosotros sufrimos porque damos mala calidad en los productos por no tener las medidas para trabajar”; denuncias que a pesar de que fueron presentadas en la Fiscalía, no prosperaron para encontrar justicia.

Las acusaciones exponen que denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por malos tratos de funcionarios a los comerciantes, fueron detenidas para no afectar a personas allegadas a los Gobiernos.

“Varios acompañantes de mercados fueron amenazados por las mesas directivas y los jefes de mercados, Xochimilco es el caso más grave, porque el jefe de mercados estuvo amenazando a los compañeros, que si venían a la marcha los iban a fotografiar, lo mismo pasó en Tláhuac. En Azcapotzalco el director jurídico de Gobierno les mandó oficios a los comerciantes de que hoy tenían que atender asuntos de sus puestos y que si no asistían se les iban a aplicar las sanciones a sus puestos”.

“Hay intimidación, SEDECO celebró una reunión en Tláhuac que ni estaba prevista”, agregó el locatario.

El hartazgo de los comerciantes llegó a la Plaza de la Constitución, no les importó el ardiente sol y permanecer en el suelo con sus lonas para revirarle al secretario de Gobierno, César Cravioto y a la titular de la Sedeco, Manola Zabalza, que no solamente el tres por ciento acudió a la manifestación, ni que las reuniones previas funcionaron para garantizarles que sus negocios no les serán arrebatados.

Así como vendedores de carne, pollo, verduras, comida y otros artículos protestaron como el pasado 10 de febrero, esta vez los protagonistas fueron los dueños de las estéticas, reparadoras de zapatos, electricistas, tintorerías y prestadores de servicios que los nuevos lineamientos dejarán sin efecto sus permisos para trabajar.

La problemática de la mala elaboración de los lineamientos, luego de dos errores previos en ese documento, es que el pasado nueve de enero, se publicaron normas para la digitalización de las cédulas y luego de la protesta del 10 de febrero, se publicaron nuevas normativas, también con errores, sin embargo, no se derogaron los anteriores, por lo que actualmente no se cuenta con reglas unificadas de los mercados públicos, además de que en ninguno se menciona a los prestadores de servicios, lo que los invisibilidad.

Entonces, trabajadores de las alcaldías, al no tener claro cuál lineamiento seguir, pueden cometer actos de corrupción sin que se les sancione, dada la ambigüedad de las reglas.

Inclusive, el miedo por la pérdida de cédulas movilizó a mercados que no se habían sumado y a otros sectores de abastecimiento, como la Central de Abasto y los agricultores, quienes acudieron a la movilización para demostrarle a la SEDECO que los comerciantes no están solos y están dispuestos a detener la venta de sus productos y convocar a más vendedores de mercados a de todo el país, ya que viven situaciones similares.

“Los mercados son patrimonios que vienen de generaciones, el Gobierno no alcanza a entender que sostienen a miles de familias. La SEDECO se ha estado burlando del gremio, no les vamos a permitir que hagan malos documentos, tienen un grupo de becarios que no saben hacer trámites, están en el escritorio y la secretaria ni quisiera los ha leído, simplemente los autoriza”, reclamó otro vendedor.

“No vamos a permitir que nos sigan condicionando los trámites, 100 mil o 200 mil pesos”, denunciaron.

El bloque más grande de manifestantes salió de la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Viaducto y caminaron hasta el Antiguo Palacio de Ayuntamiento en el zócalo capitalino.

Va GCDMX por imputar a cualquier funcionario corrupto

Luego de cinco horas de reunión, el Subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, sostuvo que el punto de acuerdo más importante es que se iniciarán las investigaciones para denunciar en la Fiscalía General de Justicia a cualquier funcionario que cobre dinero a los locatarios, ya que, según él, no se puede permitir en los Gobiernos de la Cuarta Transformación.

Para ello, el secretario de Gobierno, César Cravioto, tendrá mesas de trabajo conjuntas con la Fiscalía y los comerciantes para conocer a detalle las denuncias y se revelen los nombres de los extorsionadores y avancen las imputaciones en su contra.

Asimismo, el proceso de digitalización queda cancelado y mientras se encuentren en las mesas de trabajo, ninguno de los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial tiene efecto.

En ese sentido, el único padrón de mercados podrá ser realizado por el Gobierno capitalino, no por las alcaldías.

Y reconoció que el proceso de digitalización de cédulas fue elaborado erróneamente: “¿Cómo vas a digitalizar algo que está todo chueco? Los expedientes no están en orden, hay cosas que corregir y cuando uno se equivoca hay que reconocerlo”.