Anuncia BJ iniciativa para que únicamente el GCDMX controle y ceda permisos de obra

Obra Obra clausurada en BJ. (La Crónica de Hoy)

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, anunció que presentará al Congreso capitalino una iniciativa para que el Gobierno de la Ciudad de México tome todas las responsabilidades de permisos de obras, manifestaciones de uso de suelo y trámites para el inicio de construcciones.

De acuerdo con Mendoza, con la iniciativa no se pretende deslindar las atribuciones de los alcaldes, si no que la demarcación funcione como un acompañante para fiscalizar y coadyuvar las obras particulares que se pretendan levantar.

Actualmente, a las alcaldías les corresponden ocho de los 22 trámites para la edificación de inmuebles, específicamente las manifestaciones de obra, terminación de obra, uso y ocupación , demolición, licencias especiales de excavación, instalaciones especiales, avisos por artículos 62 por obras menores y alineamiento.

Por lo tanto, en la iniciativa se adicionan las fracciones XX y XXI y se recorre la actual a la fracción XXII del Artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Adicionalmente, se derogan las fracciones III y IV del artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano que habla sobre reducir las atribuciones de los alcaldes en materia de construcción al expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial y de recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su delegación.

También se modifica el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, sobre las facultades de los alcaldes en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos.

“He iniciado con hechos, le pedí a la jefa de Gobierno y al secretario de Gobierno que me ayudaran para que legalmente pudiéramos mantener la ventanilla (única) cerrada en el inicio de la administración. Hemos tenido un inicio con muy pocas manifestaciones (de obras) donde he sido no riguroso, lo que le sigue, para que podamos mantener el orden y la calidad de vida en Benito Juárez”, anunció el alcalde.

Luis enfatizó que en Benito Juárez no se necesitan más construcciones, por el contrario, el trabajo se debe de enfocar en potencializar que los habitantes convivan con los mejores servicios y calidad de vida.

“Ya no está en nuestro interés que vengan a invertir aquí en ese aspecto, hoy necesitamos darle forma, control. Lo único que tengo claro es que no vine a caerle bien a todos, vine a gobernar y a los únicos me me interesa caerles bien es a los vecinos de Benito Juárez, pese a cualquier interés desde muy arriba hacia abajo. Persona que construya y no esté en la legalidad, estaré con mano firme”, subrayó.

“Cualquier constructor que abuse y que no tenga permisos, el terreno será vetado por cinco años”.

Con la iniciativa se incluye la Reforma La Ley Ambiental capitalina, que propone endurecer las penas de la tala ilegal dentro y fuera de predios en los que se desea construir un inmueble.

Cualquier árbol talado implicaría que ese terreno sea vetado para que en cinco años no se le pueda dar ningún uso comercial o de obra.

La propuesta adiciona el artículo 50 Bis a la Ley Ambiental de la Ciudad de México y se adiciona la fracción V al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de tala de árboles en predios para construcción.

Por igual, se derogan las fracciones II y III del artículo 32 de la Ley Orgánica de alcaldías en materia de tala de árboles, obras privadas y desarrollo urbano.

Específicamente, se eliminaría la facultad de registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable.

Además, se retiraría la facultad de otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad correspondiente.

Para fortalecer el orden, se habilitó en la página web de la alcaldía https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ un micrositio para dar máxima publicidad a las manifestaciones de construcción otorgadas.

En este espacio, se podrán consultar en tiempo real, a través de un mapa interactivo, la geolocalización, fotografía y la información completa de las obras.

El objetivo es mantener informados a las y los vecinos de quién construye, cómo quieren edificar y hasta dónde pueden hacerlo.