Aprueban por unanimidad dictamen de corridas de toros sin sangre en la CDMX

Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y diputaos a favor de la iniciativa (Jennifer Garlem)

La iniciativa ciudadana que pretendía prohibir la tauromaquia en la Ciudad de México fue modificada y se acatará al modelo propuesto por el Gobierno capitalino que sugirió las corridas de toros sin violencia —con el fin de terminar con el maltrato a los animales, pero también preservando el evento que es defendido por un sector relevante—. El dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local.

La sesión se realizó entre un ambiente de celebración, las y los diputados asistentes se vieron complacidos por haber llegado a un consenso; mientras ocurría la sesión dentro del recinto legislativo, afuera esperaban los animalistas (que promovieron la iniciativa) acompañados de la botarga de un toro que no se cansaba de bailar al ritmo de los tambores y consignas.

Algunos defensores del toro de lidia permanecieron afuera del recinto legislativo mientras se dictaminaba la iniciativa (Jennifer Garlem)

Durante la sesión, además de los integrantes de la comisión, se presentaron otros legisladores interesados en el tema; los participantes coincidieron en que no fue fácil llegar a un acuerdo debido a que se consideraron diferentes puntos de vista y precisaron que es gracias a la voluntad política de todos los grupos parlamentarios, que se llega a una conclusión en pro de la ciudadanía y a la altura de una ciudad progresista, de derechos y de vanguardia.

El dictamen está basado en el modelo de la tauromaquia sin sangre, propuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que protege a los animales y al sector que defiende la fiesta brava; los legisladores reconocieron el esfuerzo de todas las partes involucradas para que el dictamen de la iniciativa ciudadana preferente, la primera en la historia del Congreso capitalino, viera luz.

Y dejaron claro que no se trata de un triunfo de algún partido, sino del pueblo organizado, reconocieron a los promoventes de la iniciativa por su lucha constante, y también a la contraparte, que ha defendido sus intereses y su modo de vivir.

“Cuando existen voluntades de avanzar se pueden lograr verdaderos consensos, en un tema tan complicado, en el que es difícil que haya coincidencias al cien por ciento”, comentó la presidenta de la Comisión, Daniela Álvarez.

CDMX referente en la protección de los animales

Ernesto Villarreal, legislador del PT, aseguró que la Ciudad de México es una entidad pionera en la defensa de los derechos de los animales y con esta decisión, envía un ejemplo claro y contundente en beneficio de los seres sintientes.

“Con dicha decisión, los legisladores se comportan a la altura del momento histórico que se vive. Las grandes transformaciones que el país requiere son posibles de la mano del pueblo, escuchando a todas las voces y haciendo una buena política”, dijo.

El diputado morenista Víctor Hugo Romo aseguró que dicho dictamen representa un cambio del paradigma social, “que ve en su entorno con la naturaleza y los animales una relación más armónica”. Recordó que en la Ciudad de México se trabaja desde hace años para ser referente en la protección de los derechos de los animales.

“La cultura y el arte no pueden estar ligados a la crueldad, al sufrimiento o a la muerte. En las corridas sin sangre el arte y la valentía seguirá brillando, sin violencia… La cultura evoluciona y las tradiciones se transforman”, precisó.

La iniciativa contra las corridas de toros nunca había llegado tan lejos

El panista Diego Garrido aseguró que se trata de un momento histórico ya que el tema no había recibido el interés suficiente en otras legislaturas; recordó que él había propuesto una iniciativa de toros sin sangre pero que no tuvo los consensos necesarios.

Algunos de los diputados que no son parte de la Comisión y participaron en la sesión fueron Royfid Torres de Movimiento Ciudadano y Jesús Sesma, del Partido Verde.

“Esta iniciativa nunca había llegado tan lejos, hoy contar con este dictamen es sumamente relevante. Es una alternativa que nos ha convencido a todos sobre la ruta que tenemos que caminar de acuerdo a las corridas de toros”, dijo el coordinador de la bancada naranja.

Jesús Sesma destacó que en años atrás, los partidos políticos nunca habían llegado tan lejos y pro primera vez se subirá un dictamen de tauromaquia a tribuna; “hoy nos da una lección la ciudadanía de cuando se quiere se puede”.

Aseguró que la Plaza de Toros México, la más grande del mundo, tendrá un antes y un después después del martes 18 de marzo.

Logro para los seres vivos no humanos

Sesma calificó como un “enorme logro para los seres vivos no humanos, porque este es el principio del fin de maltrato hacia los seres vivos no humanos en la Ciudad de México”.

“Se da un paso adelante en la transformación cultural, donde la tradición no sea sinónimo de crueldad. La cultura no está hecha de sufrimiento… No fue fácil encontrar un punto de equilibrio entre la defensa de la vida de los animales y la realidad económica de las familias que dependen de esta actividad, pero se pudo llegar a un acuerdo”, afirmó el diputado del Partido Verde, Juan Rubio Gualito.

Todas las y los diputados celebraron la aprobación del dictamen.

Dictamen aprobado por unanimidad

En el momento en el que el dictamen fue aprobado por las y los diputados integrantes de la comisión, se escucharon gritos de festejo de los integrantes del colectivo que esperaba afuera del recinto legislativo.

El dictamen establece que en los espectáculos taurinos se prohíben las lesiones dentro y fuera del evento, así como la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Además, se debe garantizar la protección física del toro.

“Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, como la puya, banderillas, estoque, descabellos y puntillas. Solo se puede utilizar el capote y la muleta”, puntualiza.

También se deben proteger los cuernos del toro y/o novillo para prevenir lesiones a otros animales o a personas y señala que, al finalizar el espectáculo, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería.

Sobre el tiempo de actuación para cada toro o novillo en el espectáculo, será de 10 minutos máximo, con un límite de 6 ejemplares por evento.

Aunque no era la iniciativa inicial, los integrantes del movimiento celebraron que se trate de un dictamen que modifica las corridas de toros, lo que representa un paso hacia la extinción de la práctica, “es el inicio del fin de la tauromaquia”, comentó Arturo Berlaga, director de AnimaNaturalis a este diario.