Denuncian campaña de insultos machistas contra Brugada por corridas de toros sin violencia

Quienes exigían la prohibición de las corridas de toros aseguraron que la regulación es un importante paso para su abolición (Jennifer Garlem)

La diputada local Valeria Cruz, de Morena, denunció una campaña de insultos machistas, violentos y misóginos contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por parte de opinólogos de extrema derecha; hechos tras la aprobación de las corridas de toros sin violencia.

“Este tipo de comentarios fomenta la violencia de género con nuestra jefa de Gobierno, lo primero que tenemos que hacer es levantar la voz”, comentó la diputada a Crónica.

Explicó que como legisladoras de la transformación y como diputadas feministas no pueden permitir que se realicen este tipo de expresiones. Y señaló que ninguna opinión que sea contraria justifica la violencia que se hace contra la jefa de Gobierno.

“Entendemos que para algunos taurinos lo es la decisión más apta, pero aquí quien gana es el bienestar animal”, señaló y aseguró que el erradicar las corridas de toros, como pretendía la iniciativa, era arbitraria.

Valeria Cruz reveló que las legisladoras de la transformación tomarán decisiones en colectivo para tomar acciones contra este tipo de argumentos.

Fue Carlos Alazraki, en un video de Atypical, cuestiona quién es Clara Brugada para modificar la fiesta brava.

“Qué imbécil te asesoró para cambiar las reglas en un arte que inició hace tres siglos y qué tan ignorante puede ser para recomendar esos cambios... Si hablas de maltrato por qué no cancelaste los rastros, por qué no has cancelado a las empresas que producen pollo y pescado, por que esas industrias te valen madre”, menciona, entre otros descalificativos.

Valeria Cruz, aseguró que la modificación a las corridas de toros hizo enojar a los comunicadores de la derecha y advirtió que no permitirán comentarios misóginos contra la mandataria capitalina.

Todos los sectores fueron consultados

Descartó que se trate de un tema autoritario, ya que fueron consultados todos los actores involucrados en las corridas de toros: trabajadores, empresarios, protectores de animales, taurinos y ciudadanos.

“No permitiremos la violencia de género contra la jefa de Gobierno. Somos una capital feminista y protectora de los derechos, por eso venimos a alzar la voz para decir que no permitiremos que violenten a Clara Brugada ni a ninguna otra mujer”.

La diputada consideró que los malos comentarios son una regresión en la adquisición de derechos, “cada vez que la derecha con micrófono salga a violentar a la jefa de Gobierno, saldremos a defenderla y a denunciar a quienes la ataquen”, dijo.

Que machistas lean “Macho Menos”

En el mismo tenor, el legislador Víctor Hugo Romo, recomendó a los opinólogos machistas leer el libro “Macho Menos”, del periodista Nacho Lozano, con el fin de que puedan construir una virilidad no violenta y dejar de vulnerar los derechos de las mujeres.

“En este libro, quienes atacan desde la misoginia a Clara Brugada, encontrarán ideas para reconstruir su masculinidad violenta”.

Romo destacó que la novedosa fórmula mixta que concibió las corridas de toros sin violencia, armoniza perfectamente con la visión transformadora y progresista de la Ciudad de México.

El progresismo busca ampliar derechos

Y precisó que el progresismo busca ampliar derechos como en su momento fue el matrimonio civil igualitario, las leyes que eliminan la violencia contra las mujeres y ahora se buscó reconocer los derechos de los animales.

Recordó que los derechos de los seres sintientes se establecen en la Constitución local y federal, por lo que el nuevo modelo de tauromaquia erradica la crueldad que preservan las tradiciones y elimina la violencia, “una exigencia de los colectivos que protegen a los animales”, quienes exigían la desaparición de la fiesta brava y promovieron la iniciativa ciudadana.

“Morena es un referente en la protección de los derechos de los animales y desde la I Legislatura se trabaja al respecto”, concluyó.