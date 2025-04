La única manera para que el Gobierno nos haga caso es uniéndonos en colectivo: buscadores

Búsqueda Colectivos de búsqueda unificados. (Jorge Aguilar)

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas decidieron unificarse, ante el hartazgo de la aparente división que generan los Gobiernos entre los grupos, con la finalidad de que se retrasen las exploraciones en los parajes, se posterguen las carpetas de investigación y no se atiendan las demandas para dotar de recursos a la Comisión de Búsqueda y estudiar los indicios encontrados para entregarlos a las familiares de los finados.

En el marco de los días en los que se conmemora el día de las familias de las personas desaparecidas, los colectivos externaron su descontento con el Gobierno federal y local por las reuniones en las que presuntamente se afianzaría un plan de búsqueda, encuentros en los que únicamente se plantean proyectos para indagar en búsquedas de ciudadanos que no tienen más de 48 horas ausentes, sin que se contemple a las desapariciones de larga data.

“Mi hijo fue secuestrado en el 2003, cuando tenía tres años, en la colonia Juárez, era un pequeño que con engaños se lo llevaron, que no le hacía daño a nadie, en ese entonces no había colectivos y mi caso era uno más, las autoridades no nos dijeron los derechos de mi hijo y los míos. Hasta que llegué al colectivo ‘una luz en el camino’ en la glorieta de las mujeres, es cuando recibo mucho cariño. Cuando estamos solos e independientes la autoridad no nos hace caso, mucho tiempo anduve sola y el caso de mi hijo ya se estaba cerrando, le daban carpetazo y en el colectivo las autoridades me voltearon a ver”, dijo una mujer indígena que busca a su hijo.

“La Comisión de Búsqueda está secuestrada, México es un país con tantas leyes, pero completamente corrupto. Se acepta el apoyo (del Gobierno) pero no puede ser bajo un esquema de simulación, pero cualquier propuesta que venga con la estructura de Gobierno, de Derechos Humanos y de la comisión, no conocen el tema de las familias y trabajan con la simulación”, acusó un hombre que busca a sus cuatro hermanos.

“Las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas parecen un CERESO, es de contención, entonces cualquier propuesta de Gobierno, con ese tipo de simulación no nos va a llevar a nada”.

La Comisión de Búsqueda acumula hasta 20 rastreos de personas que no tienen fecha de inicio, para el 2025 el organismo únicamente recibió 23.7 millones de pesos, sólo 900 mil 889 pesos más para realizar las indagatorias, exploraciones y compra de materiales.

El portal versionpublicarnpdno.segob.gob.mx, exhibe datos totales de desaparición desde el año 1952, pero no se desglosa por demarcaciones o los periodos de tiempo solicitados, a pesar de que a partir del año 2018, en la capital se crearon las Fiscalías de feminicidios y desapariciones, con la finalidad de visibilizar esos delitos.

Los únicos datos abiertos que existen son que en la Ciudad de México, del 31 de diciembre de 1952 al nueve de marzo del 2025, se registraron cinco mil 776 desaparecidos (persona de la cual sus familiares desconocen su paradero y se presume que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito) y 211 no localizados (ubicación desconocida). 12 mil 265 se localizaron con vida, 211 no se han ubicado y 641 se ubicaron muertos.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) proporcionó a través de transparencia que en desapariciones de mujeres, de los años 2019 a 2024, no se sabe el paradero de mil 524 ciudadanas. En el mismo periodo, se iniciaron tres mil 871 carpetas de investigación por desaparición de ese género, lo que desembocó en dos mil 312 personas localizadas y 34 que se encontraron sin vida.

Los colectivos unidos son Una Luz en el Camino, Mariposas y Hasta Encontrarles están en contra de la estrategia de pelea de grupos, de lo que acusan, es un plan del Gobierno de “divide y vencerás”, al separar a los solidrios buscadores para estancar los planes de búsqueda.

“La unificación es por la poca acción de las autoridades, está pensada para que no haya acción de las autoridades, de la Comisión y Fiscalía, que todas las acciones sean de nosotros”.

Y externaron las ambigüedades del Gabinete de Búsqueda que propuso el Gobierno capitalino: “Aún no nos presentan la versión pública. En la práctica no puede ser tan funcional como lo presentan, porque a las autoridades les falta personal especializado”.