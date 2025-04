Denuncian buscadoras pérdida de restos humanos por pésima relación entre Fiscalías de CDMX y Morelos

Madres Colectivos de búsqueda denuncian deficiencias de las investigaciones entre las Fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México. (Jorge Aguilar)

Colectivos que buscan a personas desaparecidas denunciaron la pérdida de restos humanos, mal manejo de los cuerpos, deficiencias en los peritajes y nulas acciones de rastreo de las Fiscalías de Justicia de la Ciudad de México y del estado de Morelos, instituciones que a causa de su mala relación y problemáticas pasadas, no están dispuestos a colaborar para desarrollar las líneas de investigación que esclarezcan las causas de muerte de ciudadanos cuyos cadáveres fueron hallados en los límites de las entidades.

Asimismo, acusan que el poco interés por ejecutar y transparentar las pruebas periciales para que las familias les den pronta sepultura, ha provocado que cuerpos que fueron hallados completos, tengan piezas faltantes después de ser examinados por las Fiscalías.

Estas deficiencias también han sido expuestas a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, funcionaria a la que señalan de abandonarlas y revictimizarlas, inclusive cuando uno de los desaparecidos es un policía capitalino.

Los Colectivos “Una Luz en el Camino” y “Buscadoras del Sur de Morelos” se reunieron al exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para exponer los casos de de Margarita Cuevas, integrante de la comunidad LGBT+ y Abraham Ulises, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

No aceptarán cuerpo de Margarita sin dientes ni extremidades

La mujer desapareció el cuatro de junio del 2022 en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco y sus restos fueron localizados 13 días después en la frontera de la capital y Morelos; a dos años, el cuerpo no ha sido entregado a sus familias.

Fue hasta diciembre del 2024 que el Servicio Médico Forense de Morelos (SEMEFO) le notificó a su familia y pudieron reconocer el cuerpo.

Cuando la familia de Margarita la reconoció, fueron apoyados por un antropólogo privado que consiguió el colectivo, el cual, durante la revisión, tuvo acceso a los dictámenes periciales de campo y necropsia y se percató que las fotos de criminalística mostraban que Margarita contaba con todos sus dientes y sus extremidades superiores.

Debido a que los restos de Margarita fueron encontrados en una entidad diferente a la que desapareció, los desacuerdos entre Fiscalías provocaron que se rompiera la cadena de custodia y luego del reconocimiento, al cuerpo le faltaban las extremidades superiores y algunos dientes, restos que la Fiscalía morelense pretende entregar a la capitalina en ese estado.

Adicionalmente, las inconformes le exigen a la Comisión de Víctimas una reparación de daños para la madre de la víctima, María Guadalupe Suárez, quien fue diagnosticada con cáncer luego de la desaparición y quien falleció dos horas después de la localización de su hija.

En tanto, no aceptarán que la Fiscalía capitalina les proporcione los restos de Margarita hasta que se esclarezca dónde están las piezas del cuerpo faltantes.

“No vamos a entregar una entrega indigna, es reprochable que la Fiscalía de Morelos haya perdido extremidades y dientes. Es inaceptable que en la Fiscalía de la Ciudad de México nos digan que por problemas institucionales no le puedan dar seguimiento efectivo a la carpeta”, reclamó Jaqueline Palmeros, fundadora de “Una Luz en el Camino”.

“Ahorita están sentados en Gobernación, supuestamente escuchándonos cuando no puede haber coadyuvancia efectiva entre estados. Es inaceptable que sigan revictimizando, negándole la calidad de víctima a los familiares; una estructura que todo el tiempo está bajo la negatividad. Están tan metidos en su gabinete (de búsqueda) que abandonan lo realmente importante”, añadió.

SSC dio de baja al policía por no presentarse a trabajar

El otro caso es el de Abraham Ulises Sánchez, elemento de la SSC desaparecido el dos de noviembre del 2024. El 11 de ese mes, su vehículo fue encontrado abandonado en la Privada Lázaro Cárdenas del municipio de Huitzilac, Morelos, con impactos de arma de fuego calibre nueve milímetros y más indicios de violencia.

A principios del 2024, la carpeta de investigación fue enviada a la Fiscalía de Morelos, sin embargo, la institución no inició la búsqueda del policía. Fue hasta que la familia se unió al colectivo “Buscadoras del Sur de Morelos”, que la situación cambió. Cuando acudieron a la Comisión de Búsqueda de Personas de ese estado para solicitar un mapeo y plan de trabajo para determinar polígonos de búsqueda, se llevaron a cabo más de 12 exploraciones en campo.

Sus familiares señalan que las autoridades capitalinas no se acercaron a brindarles apoyo, hasta el pasado ocho de abril que se realizó una búsqueda en los límites de Morelos y la capital, donde solamente acompañaron dos elementos de la Fiscalía capitalina.

El día del rastreo, alrededor de las 11:30 horas, el colectivo ubicó un hundimiento y prendas en un paraje, donde permanecían varios artículos policiales de Abraham. En ese momento, los binomios caninos inspeccionaron y marcaron resultados positivos en una osamenta y prendas policiales.

“Nos hace asegurar que se trata de mi hermano, estaba inhumado en un paraje perteneciente a Tlalpan y la Fiscalía de la Ciudad de México nunca lo buscó, exigimos la federalización de la carpeta”, denunció su hermana Jessica Ivonne Sánchez.

“Personal de administración de la SSC me habló para decirme que como mi hermano no se había presentado durante tres meses, ya estaba dado de baja y que no tenía derecho a ninguna prestación; creo que querían que saliera de la fosa para ir a trabajar”, evidenció.

Exigen renuncia de Rosario Piedra

Los colectivos califican las reuniones con la secretaría de Gobernación para los planes de búsqueda como: “nada más nos hablan bonito, no tienen idea, la Comisión de Búsqueda no sabe rastrear una fosa clandestina, nada más caminan encima”.

“Simplemente nos escucharon, así fueron las reuniones, nos prometieron”.

Y reclaman nulo apoyo de la CNDH y de su titular Rosario Piedra: “la señora debe de renunciar, no tiene idea lo que es trabajar en campo”.

“Las reuniones (con Gobernación) me dan miedo, no sabemos qué están tramando, pero dudo que nos ayuden las víctimas”.

“Las familias y los colectivos de todo el país nos unificamos para buscar a nuestros familiares ¿Por qué las instituciones no lo pueden hacer? Como colectivo hemos regresado cuerpos que estaban en Morelos de muchas partes del país ¿Por qué ellos no pueden hacer eso? Se sacan la lengua (Fiscalía CDMX y Morelos) y no trabajan", denunció Jael Jacobo, coordinadora del colectivo Buscadoras del Sur de Morelos.