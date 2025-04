Escuela en Iztapalapa lleva 8 años en el abandono; cientos de niños se gradúan sin pisar el plantel

Escuela Secundaria No. 253 José Natividad Macías

La Escuela Secundaria No. 253 “José Natividad Macías”, ubicada en la colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, lleva 8 años cerrada; cientos de alumnos se han graduado sin conocer las instalaciones de su escuela debido a que han cursado sus estudios en un lugar improvisado en el que no cuentan con agua corriente; el plantel escolar fue cerrado luego del sismo del 2017 y desde entonces profesores, padres y madres de familia se han mantenido en la lucha para que se reabra, lo anterior, pese a que un dictamen señala que no existe daño estructural.

La escuela tiene uno de los mejores niveles académicos de la zona, anteriormente contaba con una matricula de más de mil 200 alumnos (de ambos turnos), actualmente son menos de 300 los menores que toman clases en las aulas improvisadas, lo que resulta ser lamentable para quienes imparten clases y también para los padres y madres de los estudiantes.

“Mi hijo ya va de salida y no tuvo la fortuna de conocer su escuela. No la conoció, nunca la pisó. Nada”, precisó Raquel, presidenta de la sociedad de padres de familia, a Crónica.

Este diario también platicó con dos profesores, quienes decidieron mantener su identidad reservada por temor a represalias, y lamentaron que a pesar de los años en lucha, siguen sin ser escuchados por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Esa es la parte que da tristeza, da dolor y uno se pregunta, por qué la autoridad presume de que la prioridad son los estudiantes, son los alumnos y no voltea a ver esas escuelas que requieren todo el apoyo... Pareciera que no les importa. Yo me pregunto, ¿la licenciada Claudia Sheinbaum está enterada de esto?. ¿Acaso lo sabe Mario Delgado, que es el de educación?... No han volteado a ver las escuelas que están realmente requeridas de una atención, de un apoyo, y cuántos años lleva, llevamos ocho”.

La escuela fue cerrada por un presunto daño estructural que nunca se comprobó (de acuerdo con padres de familia), incluso se han realizado distintas pruebas que indican que no existe tal daño, Raquel comentó que después del sismo la escuela sí requirió reparaciones, mismas que se realizaron, pero nunca volvió a abrir el plantel.

Esto provocó que los jóvenes se convirtieran en estudiantes ambulantes, tomando clases en distintos lugares, primero estuvieron en la Secundaria 235, donde las instalaciones fueron insuficientes; luego los alumnos fueron enviados a instalaciones de Pilares, y tras la pandemia, los menores se adaptaron a las clases en línea, pero tras peticiones de los padres finalmente se instalaron unas aulas “provisionales” en las instalaciones de la Escuela Vicentina a dos kilómetros del plantel de la Secundaria No.253.

Las instalaciones provisionales se instalaron en la Escuela Primaria Vicentina. (Jennifer Garlem)

“Ahí en Pilares era unos días sí, otros días no, porque eran espacios muy pequeños. No son para una escuela secundaria. Y a parte que sí había muchos alumnos, eran mil 200 alumnos, pero pues obviamente los papás dijeron: ‘ya no podemos más’ y empezaron a buscar otras escuelas. Muy comprensible”, comentó la profesora.

Actualmente el plantel está abandonado, pero es custodiado por el conserje, quien entrevistado por este diario aseguró que tiene la orden de resguardar el lugar desde que fue cerrado, “yo vivo aquí”, dijo desde una pequeña ventanilla en la puerta, a lo lejos se vio el plantel en buenas condiciones y limpio.

El conserje es el único que resguarda las instalaciones del plantel. (Diana C. Villanueva / Crónica)

En septiembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, informó de la conclusión de los trabajos de rehabilitación y construcción de 2 mil 26 escuelas afectadas por el sismo de 2017.

Las instalaciones provisionales

Actualmente los estudiantes reciben clases en pequeños salones prefabricados de lámina, también hay espacios improvisados al aire libre cubiertos por lonas o carpas. En ambas situaciones, los menores se enfrentan a temperaturas extremas tanto en temporada de calor como de frio y en temporada de lluvia se llegan a inundar, tampoco hay agua corriente.

Instalaciones provisionales de la secundaria José Natividad Macías.

“En esta época de calor para los niños es tremendo, imagínese un golpe de calor, una deshidratación y esa parte no la ve la autoridad. Ellos creen que con entregar el espacio es suficiente y ahí pues háganse bolas. Y yo digo, ¿acaso han ido a vernos y preguntar qué necesitan?, ¿en qué les podemos ayudar?. No”.

“No tenemos agua corriente, es agua de pipa, bueno ya es algo, pero lo ideal es que tuviéramos el agua corriente para las necesidades de los muchachos y también de uno. Pero mire que no, no nos han hecho caso desde 2017”, aseguró el profesor.

Las madres de familia señalaron que las instalaciones funcionan como una medida provisional, pero que no pueden ser permanentes como han estado y las pretenden dejar.

“Los niños necesitan más espacio y sus actividades como deben de ser, una materia de laboratorio, sus talleres bien puestos. No que los toman a medias por que no hay las condiciones, porque no es tan grande el terreno, porque las aulas son pocas. Pero aún así, pues digo, hay que seguir luchando”.

Los profesores saben que este tipo de espacios no son convenientes para los alumnos ya que influye directamente en la calidad del aprendizaje; las instalaciones adecuadas favorecen la concentración, la motivación y el rendimiento escolar de los estudiantes. Por eso se han mantenido luchando por recuperar el plantel pero lamentablemente no han tenido respuesta, “hemos recorrido muchos espacios, no tiene idea de cuántos lugares hemos visitado y con cuántas autoridades hemos platicado y no hemos encontrado respuesta”, comentó la profesora.

Instalaciones provisionales de la secundaria José Natividad Macías.

“Lo que nosotros estamos prácticamente pidiendo y suplicando es la ayuda para que, por favor, ya hagan lo que tengan que hacer en cuestión legal y en cuestión estructura. Lo que se tenga que hacer para abrir el edificio principal que es nuestra escuela”, comentó la presidenta de la mesa directiva.

Brugada visitó las instalaciones cuando fue alcaldesa de Iztapalapa

La exalcaldesa en Iztapalapa y ahora Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llegó a visitar las instalaciones provisionales de la escuela, los profesores comentaron que en ese entonces la ahora mandataria capitalina aseguró: “Yo no puedo hacer nada porque esto es una situación legal. Y en la cuestión legal no puedo hacer nada”.

Tanto los profesores como las madres de familia explicaron que padres de familia de ese entonces, liderados por el abogado Ian Ibsen Castañeda Jiménez, con distintos recursos legales, lograron que un juez ordenara la suspensión de clases hasta que se garantizara que las instalaciones eran seguras.

Acusaron que el abogado contaba con amigos en los tribunales y logró meter distintos amparos, “él volvía a meter otra vez amparo y amparo y así nos aventamos los 5 años, con los amparos. ¿Entonces estamos hablando de cero corrupción y luego?”, comentó la profesora.

Las madres de familia añadieron que sólo falta la firma de un Director Responsable de Obra (DRO) en un dictamen que sustenta que la escuela está en condiciones, esto tras llevarse a cabo distintas pruebas.

“Señala que nada más se necesita el mantenimiento normal, las jardineras, hacer una especie de rampas, creo que hay que cambiar una malla. Lo mínimo ¿Por qué no sacan ya ese dictamen?... Eso es lo que estamos peleando, ese dictamen es uno el que falta; todo lo que se estudio de esa escuela, que no tiene nada ya lo tiene ese juzgado pero tiene que ser avalado por un DRO”, comentó Raquel.

La profesora confirmó la misma información y destacó que se les informó que sólo hay dos DRO en toda la Ciudad de México por lo que es aun más difícil que pueda avalar el dictamen.

Los niños se conforman con aulas porque no conocieron el plantel

Para los niños de esta escuela ya es normal tomar clases de esta manera; de acuerdo con los padres y madres de familia, los menores se han conformado con las instalaciones porque “se les hacen maravillosas” luego de haber estado en los Pilares, o en clases en línea sin convivir personalmente con sus compañeros y maestros, lo que afectó su bienestar emocional.

Instalaciones provisionales de la secundaria José Natividad Macías.

Los padres y madres también han aguantado el peregrinar por el nivel académico de la institución, pese a las condiciones en las que están sus hijos, “el nivel es impresionante, de verdad, es muy bueno.

Por eso hemos aguantado todas las penurias de ir, venir, pasar, buscar mejoras de esto, porque de verdad la plantilla de maestros es muy buena", afirmaron las madres.

“Ahora que me voy, ya estoy ya estoy preparando a la mesa directiva que viene para que siga con el asunto. Porque si no, imagínate todo lo que lo poquito, lo mucho que logremos ahorita, si no se continúa, qué chiste. Y si la mesa directiva que viene y se conforma, pues ya no puedo hacer nada”, reveló la presidenta de la mesa directiva.