Anuncian estrategia de búsqueda con inversión de 255 mdp en tecnología, indagatorias en campo y reingeniería en pruebas periciales

Búsqueda Colectivos buscadores de la Ciudad de México. (GCDMX)

El Gobierno capitalino presentó el Plan de Búsqueda de personas, el cual está basado en múltiples acciones como la creación de un Centro Integral de Apoyo, Sistema Único de Gestión de casos de personas desaparecidas y el Registro de Personas fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, proyectos en los que con una inversión de 255 millones de pesos adicionales, se potencializará la calidad de las indagatorias, así como el aumento del número de elementos de la Fiscalía y de la policía para ejecutar las nuevas estrategias de rastreo de ciudadanos no localizados.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, detalló que además de la creación del Gabinete de Búsqueda local, también se pretende la edificación de un equipo metropolitano, con el objetivo de derribar fronteras administrativas que comúnmente ralentiza los procesos para iniciar las indagatorias. Con el nuevo proyecto, se establecerán alianzas con el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Puebla para ejecutar búsquedas interestatales.

Como parte de la coordinación, la Ciudad de México se suma a las estrategias a nivel federal sobre la búsqueda de personas, con el acceso a la plataforma única de identidad, propuestas de reformas a la Ley de Población y la Ley General en Materia de Desaparición, así como el acceso y alimentación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la extensión dela información del Banco Nacional de Datos Forenses.

Alcalde mencionó que tiene claro que se requiere de estrategias distintas para la búsqueda de cada persona no localizada, lo cual depende del tiempo y lugar en el que desapareció. Para coordinar y fortalecer las investigaciones inmediatas en las primeras 72 horas después de que el ciudadano fue reportado como desaparecido, se proponen la emisión de alertas en alcaldías y cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con presencia territorial inmediata y cercos de videovigilancia; y el despliegue para la búsqueda en campo.

También, se tiene la intención de que se cuente con un único fotoboletín de personas desaparecidas, que incluya la información de la identidad de la víctima, los datos de identificación y su extravío.

Creación del Sistema Único de Gestión de Casos de Desapariciones

La Fiscalía colaborará junto con la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México para la creación de un Sistema Único de Gestión de casos de personas desaparecidas, que integrará la información de todas las fuentes sobre personas de desaparecidas, lo que permita la confronta con otras bases de datos y facilite el seguimiento coordinado de casos.

También se pondrá en marcha el Registro de Personas fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, de la Ciudad de México, en el que se conforme un sistema que permita realizar cruces automáticos de la información de personas fallecidas no reclamadas o no identificadas, con los registros de desaparición tanto de la ciudad como bases de datos nacionales.

Aumento en los equipos de búsqueda

Asimismo, se fortalecerán los equipos especializados de búsqueda y reacción inmediata de la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía y la policía, con la finalidad de aumentar los equipos de trabajo y que cuenten con planes con geolocalización y extracción de datos de telefonía más eficientes.

Otra de las innovaciones es la creación de una unidad enfocada en fortalecer la búsqueda individualizada para casos durante los primeros 30 días, con el objetivo de que se agoten todas las acciones de indagatorias después de las 72 horas, con entrevistas a familiares y testigos, la revisión y resguardo de videograbaciones del C5 y privadas, acceso a datos de telefonía y aplicaciones, búsquedas en campo, confronta de personas detenidas, fallecidas y hospitalizadas; adicionalmente planes de judicialización de los casos y el intercambio de información con otras identidades.

Atención a casos de larga data

Dentro de este eje también se contempla un modelo de análisis y supervisión de casos de larga data, en donde se asegure que todas las carpetas de investigación cuenten con las acciones indispensables de búsqueda y que con un modelo de transición de investigaciones entre Fiscalías y etapas procesales de rastreo se supervise el avance de los casos a través de un tablero de seguimiento.

Para robustecer los modelos de búsqueda generalizada y por patrones, se propone una confronta masiva de bases de datos de personas no localizadas con otras sobre posibles localizaciones, sumado de jornadas de rastreo en campo y la confirmación de ubicaciones y notificación a familias.

Con el nuevo modelo de búsqueda de sitios de interés forense en campo se realizará un mapeo de sitios de interés forense en la capital, con aporte de las familias y el análisis de contexto, en los que se definan polígonos en los que se recabe información adicional y logística para limpiar zonas donde se podrían hallar restos humanos.

En ayuda a las víctimas indirectas, se creará un Centro de Acompañamiento Emocional para los familiares de personas desaparecidas, con atención psicológica y de trabajo social.

Centro de resguardo de Personas Fallecidas

Adicionalmente se iniciará la construcción de un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas, en la que se asegure que ante una identificación, se haga una entrega inmediata a sus familiares.

Se creará el Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas de la Ciudad de México, y se comparará de forma sistemática con bases de datos de personas desaparecidas y otros registros administrativos.

Con una nueva inversión en partes iguales, el Gobierno de la Ciudad, la Fiscalía y el Poder Judicial destinarán los recursos necesarios para echar a andar el plan de identificación genética de la Ciudad de México.

Este plan permitirá tomar muestras y obtener el perfil de ADN de todos los cuerpos de las personas fallecidas, no identificadas y de los familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México. La información genética se almacenará en el Banco de ADN de la Ciudad, para comparar los perfiles de forma sistemática.

Exhumaciones de cuerpos no identificados del Panteón de Dolores

A partir de agosto se pondrá en marcha un programa de exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores, con el propósito de identificar a las personas fallecidas que reposan en la fosa común. Este esfuerzo abarcará la minuciosa revisión de registros; la recuperación de cuerpos para un análisis genético e interdisciplinario, y la identificación y entrega digna a sus familias.

Aquellas fosas donde pudieran haber personas que tienen reporte de desaparición, se contará con el resguardo de restos recuperados en el Centro de Resguardo Temporal, hasta su identificación y entrega.

A partir de agosto se iniciará con la recuperación de una fosa piloto en el Panteón de Dolores, donde hay mayores hipótesis de localización de personas desaparecidas.

Se pondrá en marcha una unidad en la Fiscalía para agotar las acciones necesarias, para la identificación de personas fallecidas y la búsqueda de sus familiares. Ningún cuerpo podrá enviarse a resguardo, sin tener una comparación de huellas con el INE y sin tener su perfil genético.

Se creará un protocolo entre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) y la Fiscalía para notificar y entregar de forma certera, digna, humana y eficiente, los cuerpos de las personas fallecidas, una vez que sean identificadas.

Se tomarán medidas firmes para prevenir la desaparición de personas. Se coordinarán acciones con el Gabinete de Seguridad y la Alerta de Género de la Ciudad de México, para recuperar espacios usados para el ocultamiento de personas.

Para fortalecerlo, se dotará de vigilancia, iluminación, controles de acceso, cámaras del C-5 y resignificar los territorios de la Ciudad de México.

incremento de pruebas de ADN para realizar confrontas

La Fiscalía contempla una búsqueda por patrones de análisis de contexto, en la que se cuente con planes de búsqueda en territorios de alta incidencia y planes de búsqueda por patrones criminales.

Estos planes de búsqueda se crearán en la Colonia Morelos y otro en la Sierra de Guadalupe.

La idea es poder tener también políticas de prevención específica, en relación a la desaparición, a partir de los patrones que estamos identificando, y que podamos agrupar casos que compartan características en común. Entre otras, en relación al territorio, en relación a las hipótesis de localización; en relación a los grupos delictivos que intervienen y las acciones estratégicas.

Además del cruce de biométricos, de huellas dactilares, también se obtendrá el ADN de las familias de personas desaparecidas dentro del plazo de 30 días, para poder comparar con hallazgos forenses para impulsar su identificación y entrega a las familias.

Con un convenio de colaboración entre el INCIFO y la Fiscalía General de Justicia se podrá mejorar el trabajo forense que se realiza por la Coordinación de Servicios Periciales y el INCIFO y que no haya duplicidad en las pruebas y que por el contrario, se cuente con apego a los estándares técnicos, homologación de los procesos y acceso oportuno al INCIFO para servicios periciales.

Se fortalecerán tecnológicamente los registros de los juzgados cívicos, hospitales, albergues, centros penitenciarios, centros de atención de adicciones, y pronto, el censo de las personas en situación de calle, y se establecerán acuerdos con instituciones privadas, con el objeto de poner al servicio de la búsqueda toda la información disponible.

También se fortificará la investigación del delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y se priorizará la detención de generadores de violencia, vinculados con prácticas de desaparición y ocultamiento.

Se emprenderán campañas para dar a conocer a la sociedad, qué hacer ante una desaparición y cómo detonar la búsqueda inmediata. Se relanzará nuevamente el número de Locatel como un medio de primer contacto, pero también se lanzará una línea telefónica para la atención especializada del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas.

Con ello se entregarán brazaletes identificadores a personas con condiciones médicas que lo soliciten, para facilitar su auxilio y retorno a casa cuando sea requerido.

Como parte de la prevención, en el DIF se implementará un programa especial de atención a las causas de desaparición y ausencias recurrentes, en infancias y jóvenes, utilizando los servicios que brinda la Ciudad de México.