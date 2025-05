En el oriente de CDMX, los grupos delictivos más violentos

Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en México Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en México (La Crónica de Hoy)

El oriente de la Ciudad de México concentra la mayoría de los 44 grupos delictivos que operan en la metrópoli. Los más sanguinarios y uno considerado terrorista, como “La Unión Tepito”, “El Tren de Aragua” y “La Anti Unión”, los cuales mantienen la venta de droga y realizan secuestros, homicidios y ataques armados en varias colonias.

Uno de ellos, “El Tren de Aragua”, es un grupo delictivo de origen venezolano que opera en la demarcación está vinculado al cobro de piso, extorsión, homicidios, delitos contra la salud y tráfico de armas.

Otros, “La Anti Unión”, es el grupo antagónico de “La Unión” y es responsable de la venta de droga y extorsión en el centro de la capital, así como en la zona de restaurantes de la Plaza Garibaldi. Además, tienen el objetivo de eliminar a su cártel rival.

Al grupo delictivo de “Los Molina” se les relaciona con delitos de alto impacto, como extorsión, narcomenudeo, fraude y secuestro.

Luis Enrique “N”, integrante de la célula y considerado como uno de los objetivos prioritarios para las autoridades, fue detenido el pasado 19 de febrero y se le acusó de que en el 2019, el imputado privó de la vida a siete personas, entre las que se encuentran tres mujeres, en el Pueblo Los Reyes Culhuacán, alcaldía Coyoacán.

Aunque Osvaldo “N”, alias “El Nariz”; María “N”, alias “La Patrona”; y Pedro “N”, alias “El Peter”, posibles integrantes del grupo delictivo “Los Tanzanios” fueron detenidos en 2024, junto a otros líderes, eso no ha detenido la fuerza del grupo en la capital.

Alcaldías aumentaron presupuesto en seguridad, pero delitos no bajaron

Personal de la Fiscalía facilitó a este periódico el Altas Delictivo que utilizan para la ubicación de los cárteles y bandas delincuenciales en la capital. Los resultados arrojan que las demarcaciones donde se asientan el mayor número de cárteles, son las que invierten más recurso económico para la adquisición de patrullas, dispositivos de seguridad y contratación de la Policía Auxiliar (centro y oriente), sin embargo, su incidencia delictiva no disminuye, ni la percepción de inseguridad entre su población; esto, mencionan, a causa de la nula estrategia y línea de captura de delincuentes y el afán de la policía de exhibir estadísticas como única manera de demostrar que aparentemente bajan los índices delictivos.

Según el mapa, en la alcaldía Venustiano Carranza operan los cárteles “La Unión Tepito”, “La Anti Unión” y “Los Santeros”. La administración cuenta con 68 patrullas y en el 2025, según datos obtenidos por transparencia, se destinarán 10 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos, así como 168 millones 156 mil pesos para la contratación de Policía Auxiliar y tres millones para Botones Violeta; sin embargo, en enero del 2024, ese territorio se colocó en el cuarto lugar de delitos cometidos por kilómetro cuadrado, con 28 y al mes siguiente incrementó a 29.1; en marzo el número subió a 31.7.

Aún con el incremento policial, la percepción de seguridad entre sus habitantes empeoró del periodo de diciembre del 2024 a marzo del 2025, de 44.7 a 53.7, una diferencia de nueve puntos, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El territorio con más incidencia delictiva es Cuauhtémoc, territorio en el que opera “La Unión Tepito”, “La Anti Unión Tepito”, “Los Colombianos”, “Los Pozoleros”, “Los Panchos”, “Los Balta”, “El Tren de Aragua” (considerado terrorista por EU) y “Los Negrete”. Esa administración, para el actual ejercicio fiscal pretende invertir 28 millones 760 mil 750 pesos en programas de seguridad y más “blindaje”, con contratos, algunos ya celebrados, para el servicio de vigilancia intramuros, radiocomunicación y arrendamiento de vehículos. En octubre del 2024, ocurrieron 83.1 crímenes por kilómetro cuadrado, en el primer mes del 2025, se reportaron 78 y 30 días después los números disminuyeron ligeramente, con 70.9, pero en marzo, la cifra volvió a crecer a 86.9.

En esa demarcación el blindaje no logró que su población se sintiera más segura, ya que en tres meses, aumentó 6.4 puntos la percepción de inseguridad, de 60.3 a 53.9.

“No nos sirven estos programas, cuando se contratan más patrullas solamente persiguen delitos menores, entonces no son juzgados severamente y entran y salen y vuelven a delinquir. La ampliación de cuadrantes policíacos es una realidad, pero los mandos son los mismos de antes. Nosotros (Fiscalía) no tenemos contacto con ellos (PA), hay reuniones de gabinetes de seguridad diarios, que son para intercambiar estrategias, objetivos, estrategias de trabajo, así como fallas y áreas de oportunidad y a nivel coordinación, como en Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, los jefes de sección de la Policía Auxiliar jamás llevan una propuesta de trabajo, solamente dicen resumen estadísticos, de cuántos detuvieron, remitieron al juzgado cívico y por qué tipo de delito”, compartió a Crónica un Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina.

“En cambio, en la Policía de Investigación nos piden resultados, ubicación de dónde operan las bandas criminales y número de integrantes. La PA debería de vigilar los puntos donde trabajan los delincuentes, tener esquemas de proximidad o dinámicas para desmantelar la organización criminal, como coordinación en el Instituto de Verificación Administrativa para cerrar las chelerías que manejan los cárteles”.

“La Unión Tepito”, “La Anti Unión”, “Los Colombianos”, “Los Pozoleros”, “Los Panchos”, “Los Balta”, “El Tren de Aragua” y “Los Negrete”, no sufrieron bajas importantes, a pesar de los esfuerzos por la seguridad ciudadana.

Iztapalapa, en 177 kilómetros cuadrados concentra a “Los Molina”, “Los Jordan”, “Los Silverios”, “El Cártel de Tláhuac”, “Los Tanzanios”, “La Familia Michoacana”, “El Gordo Caldos”, “Los Richis”, “Los Chivos”, “Los Rioja”, “Los Rodolfos”, “El Cártel Nuevo Imperio”, “Lezama”, “Los Fortis”, “Los Arañas” y “Los Cano”, con 165 patrullas para perseguirlos, sin que el Gobierno de la demarcación tenga claro, al preguntarle, el dinero que invertirá en más seguridad.

El índice delictivo en esa demarcación se mantuvo en una media, con 19.8 crímenes por kilómetro cuadrado en enero del 2025 y 18.2 en el mes siguiente; en marzo esa demarcación se vio afectada por el incremento delictivo, con 20.9 crímenes reportados cada mil metros cuadrados. Ese resultado se refleja en cómo se siente su gente, la cual evidenció una subida de 5.1 puntos en la sensación de inseguridad de habitar en la alcaldía.

Una de las alcaldías que más ha destinado dinero en el arrendamiento de patrullas es Gustavo A. Madero, sin embargo, eso no impidió la alza de delitos de un mes a otro, ni que junto con la SSC se haya desmantelado a “Los Fortaleza”, “Los Rudos”, “Los Ruleteros”, ”El Sotero”, “El Cejas”, “La Ronda 88”, “La Unión Tepito” y “Los Minios”.

Del 1 de octubre al 13 de marzo, se adquirieron 33 vehículos para Policía Auxiliar, lo que suma 191 unidades para las 232 colonias. En cifras, en enero del 2025 se denunciaron 15.8 crímenes por kilómetro cuadrado y en febrero 16, un mes después las denuncias aumentaron a 18.8. La policía auxiliar adquirida no mejoró la percepción de inseguridad, la encuesta del INEGI arrojó 4.3 puntos más (61.2 a 65.5) de conteo de maderenses que no se sienten protegidos en sus colonias.

“Con esta competitividad entre la PDI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana por ver quién da más resultados, la SSC no aporta nada en las mesas y quieren que la Fiscalía aporte todo, entonces esas reuniones de gabinete sólo son simuladores, para decir que intercambian información y que van a hacer algo. Cuando se realiza un cateo importante donde se desarticuló una banda, la Secretaría no le comparte los detalles de la investigación a la PDI para que continúe con los trabajos y las ramificaciones y que se continúe con el desmantelamiento de la banda”, acusó el Policía de Investigación.

“Las unidades que implementan generan mucho gasto en gasolina y esa estrategia también tiene una curva de aprendizaje, porque los policías salidos de la academia no tienen el mismo conocimiento y si se les mueve constantemente de cuadrante, se contamina el proceso y las zonas de seguridad. Si se decide que van a participar en Blindar Benito Juárez, que no los roten, que se especialicen y después de un año observar los resultados en la baja de la incidencia delictiva, pero también en la percepción de seguridad”.

“Creemos que la estrategia de seguridad no debería de medirse únicamente en percepción, si no en las sentencias otorgadas luego de la detención por elementos de la Policía Auxiliar, porque varios de los arrestos fueron deficientes porque no contaron con los suficientes elementos por la premura de dar resultados, iniciaron casos débiles y que los criminales son liberados por los jueces; la escala como parámetro evaluador del desempeño policial debería de incluir las sentencias”.

Iztacalco también se sumó a la adquisición de más personal de seguridad para combatir a “Los Rioja”, “Lezama” y a “Las Gordas”, con una inversión de cinco millones 700 mil pesos para el arrendamiento de equipo de transporte para la ejecución de programas de seguridad pública; además de 31 millones 993 mil 337 pesos en equipos de vigilancia; así como 669 mil 955 pesos en cámaras fotográficas y de video y un millón 213 mil 165 pesos en Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública, esto del 1 de octubre del 2024 al 13 de marzo del 2025.

Aún con esto, los delitos no bajaron en 30 días, de enero a febrero del 2025, dado que se mantuvo en la media de 32.3 y en marzo, la demarcación fue otra de las que aumentó las denuncias, con 38.9.

En sólo tres meses, la alcaldía Tláhuac gastó 28 millones 763 mil 87 pesos que colaborarían en el ataque al “Cártel del Ojos”, “El Cártel de Tláhuac”, “La Empresa” y “Los Rodolfos”. Al inicio de la administración, en octubre del 2024, dentro del territorio se denunciaban seis ilícitos por kilómetro cuadrado, en enero incrementó a 6.2 y en febrero a 6.4, en marzo subió a 7.3. Esa alcaldía fue de las peor evaluadas por sus habitantes en cuanto a percepción de inseguridad, pues en tres meses, subió 11 puntos el sentir inseguro de los pobladores (60.6 a 71.9).

Benito Juárez, pionera con la estrategia “Blindar” gastó 15 millones 992 mil 730 pesos en Policía Auxiliar en seis meses. En ese territorio el único grupo delictivo que se asienta son “Los Yepez”, no obstante, esa alcaldía es la segunda, después de Cuauhtémoc en la que se denuncian más delitos por kilómetro cuadrado, con 54 en octubre y ligeras disminuciones en noviembre, enero y febrero, 51.2, 46.2 y 42.4 respectivamente. Pero en marzo, esa cifra se elevó a 48.1.

En Xochimilco operan “Los Rodolfos”, “Martín Tipipilli” y “Los Springbreakers”, y aunque ese Gobierno destinó cero pesos al arrendamiento de patrullas en lo que va de la administración, logró mantener su promedio de 4.4 delitos denunciados por kilómetro cuadrado en octubre del 2024 a 4.2 en enero del 2025 y en marzo ese número se mantuvo en 4.8.

Asimismo, Milpa Alta, aún con “Los Rodolfos”, “Los Chivos”, “Barrabás” y “Los Gastón” realizando actos delictivo en el territorio, las nueve patrullas de PA que deben de atender a 228.4 kilómetros cuadrados, parecería que son suficientes para mantener su estadística delictiva de 0.9 crímenes reportados cada 30 días, entre octubre del 2024 y febrero del 2025.

“No han podido desmantelar a los líderes de las bandas, además, en el caso de la Unión Tepito, sabemos que el líder que sea abatido, ya tiene a su sucesor hasta por cuatro generaciones. En otros generadores de violencia tienen establecida la manera de continuar, ya sea dentro o fuera del reclusorio para operar, por eso es difícil erradicarlos”, denunció el policía entrevistado.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que de enero del 2025 al 12 de febrero, en la capital se contabilizaron 63 asesinatos, es decir, 10.5 por ciento más que los registrados en enero de 2024. Por igual, se registró un aumento de 6.3 por ciento al comparar los asesinatos del periodo de octubre de 2023 a enero de 2024, con el periodo de octubre de 2024 a enero de 2025. Aún con los dos mil 859 vehículos arrendados destinados a la seguridad del 1 de enero al 13 de marzo del 2025, 45 automotores más que el año pasado, se reportaron números a la alza.

En Coyoacán se concentran los cárteles de “Los Molina” y “Los Rioja”, demarcación que con sus 83 vehículos de Policía Auxiliar, mantiene un promedio de 24.5 delitos reportados por kilómetro cuadrado cada 30 días, de octubre del 2024 a marzo del 2025.

En tanto que la alcaldía Tlalpan, con “Los Rodolfos”, “Los Pitufos” y “Los Maceros” en operación, la actual administración invertirá tres millones 496 mil pesos de enero a diciembre del 2025 distribuidos en ministraciones mensuales para el programa “Con Prevención Construimos Paz”, sin que los números de incidencia delictiva superen 3.8 ilícitos cometidos, en la misma medición de tiempo y espacio que las demás demarcaciones.

En Magdalena Contreras trabaja la banda de “Los Pitufos”, que serán combatidos con seis millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos gastados en patrullas y sesenta millones ochocientos seis mil setenta y dos pesos para Policía Auxiliar. Los delitos reportados por kilómetro cuadrado se mantuvieron en 4.5 mensualmente de febrero del 2024 a marzo del 2025.

La alcaldía Álvaro Obregón tiene autorizados nueve millones de pesos para la seguridad en el ejercicio 2025, demarcación en la que se asientan “Los Fortaleza y Artillería”, “Los Horacios” y “Los Yepez”, con el pago de 73 millones 105 mil 415 pesos para contratación de Policía Auxiliar. Aún con la desaparición de su programa “Blindar”, la denuncia de delitos por kilómetro cuadrado se mantiene en 12.1 cada 30 días de febrero del 2024 a marzo del 2025. Con todo y el cambio de estrategia y la extinción de patrullas balizadas, la percepción de inseguridad bajó 9.4 puntos en tres meses (66.2 a 56.8).

Miguel Hidalgo detalló que tiene en circulación 37 automóviles de seguridad en una demarcación que concentra a “Los Yankeros”, “Los Diablitos” y “Los Panchos”. Con la inversión, de febrero a marzo del 2025 los delitos denunciados por kilómetro cuadrado crecieron, de 20.3 a 24 y su percepción de inseguridad aumentó dos puntos. Asimismo, Azcapotzalco gastó 30 millones de pesos a Policía Auxiliar, con 12 patrullas que vigilan la alcaldía, demarcación en la que se asienta “El Cejas”. Los delitos también crecieron, de 19.6 reportados en febrero del 2025 por kilómetro cuadrado a 21.4 después de 30 días. La gente también expresó sentirse más insegura, de 56.7 a 61.9 de diciembre del 2024 a marzo del 2025.