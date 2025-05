Hoy No Circula viernes 9 de mayo: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Este programa aplica de lunes a sábado

Este viernes se mantiene vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones para mantener el control sobre la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, una región altamente urbanizada donde el parque vehicular representa uno de los principales factores contaminantes.

¿Qué autos no circulan este viernes 9 de mayo?

De acuerdo con las disposiciones oficiales, para este viernes deberán permanecer sin circular aquellos automóviles con engomado azul, placas terminación 9 y 0, y que cuenten con hologramas 1 y 2.

La restricción estará activa desde las 5:00 hasta las 22:00 horas y se aplicará en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios mexiquenses que forman parte del área metropolitana.

Esta política forma parte del calendario regular del Hoy No Circula, por lo que no se trata de una medida extraordinaria. Sin embargo, las autoridades recalcan la importancia de acatarla para evitar sanciones, que incluyen multas económicas y el posible remolque del vehículo al corralón.

¿Hay doble Hoy No Circula por contingencia?

Hasta el último corte del jueves 8 de mayo, los niveles de contaminación registrados fueron clasificados como aceptables. Esto significa que no se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental, y por tanto, no habrá doble Hoy No Circula.

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), quienes son los encargados de anunciar cualquier cambio en la aplicación del programa.

¿Qué vehículos sí podrán circular este viernes?

Algunos vehículos quedan exentos de la medida, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por las autoridades. Entre ellos se encuentran los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con matrícula ecológica, así como los que porten hologramas “00” o “0”.

También tienen permitido circular unidades que brindan servicios esenciales, como el transporte escolar, vehículos destinados a cortejos fúnebres, así como los autos utilizados por personal médico, paramédico o administrativo que cuente con identificación vigente. Igualmente están exentos los vehículos adaptados para personas con discapacidad y los que poseen Pase Turístico o un permiso especial emitido por Sedema.

Para quienes circulan en la CDMX o Edomex, es importante verificar con anticipación si su automóvil entra en las restricciones del día.