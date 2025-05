Va Laura Gabriela Serrano Cruz por una justicia transparente para todos

Candidata a magistrada CDMX

La justicia le debe mucho al pueblo de México, las y los ciudadanos no se sienten seguros de que las leyes los protejan o sirvan para utilizarse con ventaja o abusar del poder; es necesario que las leyes sean claras para iluminar el camino de la equidad, la rectitud y la confianza, afirmó Laura Gabriela Serrano Cruz, candidata a Magistrada de Circuito en Materia Civil de la CDMX.

“Yo soy parte de ese pueblo al que la justicia les debe mucho, no solo estamos sedientos de justicia, sino estamos sufriendo por falta de ella, yo soy como tú, tengo miedo de salir a la calle, miedo de perder mi trabajo de forma injustificada, miedo de que las leyes no me protejan como deberían protegerme”, apuntó.

Con una amplia trayectoria en el Poder Judicial, Serrano Cruz ha sido Secretaria de Tribunales Colegiados en Materias Civil del Sexto Circuito, en San Andrés Cholula, Puebla; de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco; así como Mixta del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Del 2016 a 2019.

Desde mayo de 2023 y hasta la fecha se desempeña como jueza Sexta de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Entre sus propuestas destacan: justicia transparente y honesta; justicia de puertas abiertas siempre; justicia cercana a la gente con calidad y calidez.

“Por eso quiero ser magistrada, mi lema es la magistrada que te protegerá a ti y a los que más quieres, porque la justicia no solo debe ser de palabras, debe ser de acciones, de gente que le guste prepararse, seguir estudiando, rechazar y señalar a los corruptos”, abundó.

Esta dijo, no es una lucha por las y los ciudadanos, por todos aquellos que han buscado justicia y no la han encontrado, es una tarea de todos, trabajar en conjunto y hacerla real, una justicia pronta, expedita y sin privilegios.