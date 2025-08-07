Caen 3 prestamistas que asesinaron a menor por deuda de mil pesos en Edomex

Detenidos Presuntos responsables del secuestro y asesinato del menor en el municipio de La Paz. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres prestamistas que secuestraron a un niño de cinco años, dado que su madre debía una deuda económica de mil pesos a los criminales, por lo que al no poder liquidarla, utilizaron al menor para obligarla a entregar el pago.

Tras ser privado de su libertad, el menor fue hallado sin vida, luego de que agentes de seguridad acudieron al domicilio para iniciar las investigaciones.

Los antecedentes del crimen ocurrieron el pasado 28 de julio, cuando Ana Lilia “N” y Lilia “N” acudieron al domicilio de la mamá del niño, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para cobrarle el dinero que debía.

En respuesta, la mujer les indicó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que en represalia, Ana Lilia “N” y Lilia “N” secuestraron a Fernandito, niño de cinco años como garantía del pago y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Indignada y en intento de solucionar la situación, la madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de los raptadores, con la intención de ver a su hijo, situación que no fue permitida por los agresores. Por ello, hasta el pasado cuatro de agosto denunció los hechos ante la Fiscalía mexiquense.

Ese mismo día, Policías de Investigación de la Fiscalía de la entidad, junto con elementos de la Policía Municipal, se trasladaron al inmueble donde los secuestradores tenían retenido al niño, domicilio ubicado en la misma colonia donde viven las víctimas.

Sin embargo, cuando ingresaron al predio, los elementos policiacos hallaron oculto el cuerpo sin vida de Fernandito, dentro de una bolsa negra, por lo que de inmediato fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

Edomex Domicilio donde Fernandito fue hallado sin vida. (Especial)

Tras la detención, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por el delito de desaparición de persona, así como por crímenes diversos hacia de la víctima.

Una vez abierto el proceso, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron encarcelados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl en tanto que la Fiscalía continúa las investigaciones para determinar las causas de muerte del niño.