Naucalpan convoca a Asamblea del Pueblo en San Rafael Chamapa para fortalecer la participación ciudadana

Convocan a Asamblea del Pueblo en San Rafael Chamapa para fortalecer la participación ciudadana

Conn el objetivo de fomentar el diálogo y la participación activa de la comunidad, el gobierno de Naucalpan convoca a vecinas y vecinos a participar en la próxima Asamblea del Pueblo, un espacio abierto para escuchar propuestas, compartir inquietudes y construir soluciones de manera colectiva.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 9 de agosto a las 11:30 horas en Av. Las Torres 370, San Rafael Chamapa Primera Sección. Se espera la asistencia de autoridades locales, representantes vecinales y ciudadanía en general interesada en ser parte de las decisiones que impactan en su entorno.

La convocatoria busca seguir consolidando una administración cercana y comprometida con las causas sociales, bajo el lema “Aquí gobierna la esperanza”. Desde la gestión municipal se ha reiterado la importancia de estos espacios de escucha y construcción conjunta para transformar positivamente las colonias y fortalecer el tejido social.

La participación de la comunidad es clave para trazar un rumbo colectivo que atienda las necesidades reales del territorio. Por ello, las autoridades hacen un llamado a sumarse y ser parte activa del presente y futuro de Naucalpan.