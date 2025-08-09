Detienen a empleada doméstica que entregó dinero de su dueña a un hombre que le habló por teléfono

Detenida Empleada doméstica que entregó el dinero a un desconocido. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una empleada doméstica que entregó dinero en efectivo de su patrona a un hombre desconocido que le llamó por teléfono.

Los policías recibieron una alerta de un robo a casa habitación en avenida Centenario y la calle General Anaya, de la colonia Merced Gómez, de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que se aproximaron de inmediato.

Al llegar, una mujer de 76 años de edad, quien se identificó como dueña del inmueble, aseguró que la mucama extrajo sin su consentimiento una considerable cantidad de dinero en efectivo de la caja de seguridad.

La empleada dijo que momentos antes, recibió una llamada telefónica de un hombre, quien se identificó como el patrón y que por una emergencia que tenía, le ordenó tomar el dinero para entregarlo a una persona que conducía un vehículo color azul, que esperaba al exterior del domicilio.

A pesar de su testimonio, la mujer de 46 años de edad fue detenida y presentada ante el agente del Ministerio Público.